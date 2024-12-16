В понедельник, 16 декабря, министры иностранных дел стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам утвердили 15-й пакет санкций против России, сообщал bb.lv. МИД Латвии добавил подробностей.

В частности, санкционный список пополнили 52 судна "теневого флота", 11 из которых были предложены Латвией, сообщил латвийский МИД.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в связи с этим заявила: "В начале года в санкционном списке ЕС не было ни одного судна, сейчас в рамках трансатлантической коалиции санкции наложены на около 118 судов "теневого флота"".

Браже призвала коллег срочно готовить предложения для 16-го пакета санкций, который планируется утвердить в первом квартале следующего года.

"Экономика России – это слабое место Путина, и странам ЕС необходимо прекратить любые инвестиции и предпринимательскую деятельность в России. Санкции работают, и ЕС должен продолжать давление на энергетический и газовый сектора – основные источники финансирования России," – подчеркнула Браже.

С ней согласился министр иностранных дел Украины Андрей Сыбиха, который выступил перед участниками заседания по видеосвязи: "Россия не так сильна, как кажется, и необходимо сделать всё возможное, чтобы сломить её."

О Грузии и Сирии

В обсуждении ситуации на Ближнем Востоке министры отметили, что падение режима Асада открывает возможность для стабильности и безопасности в Сирии и регионе в целом, а также для обеспечения базовых прав жителей. С осторожным оптимизмом восприняты первые заявления представителей Хайят Тахрир аш-Шам (HTS) – новообразования у власти в Сирии – о намерении сохранить государственные структуры.

Что касается Грузии, достигнуто политическое соглашение о восстановлении визового требования Шенгена для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Латвия активно поддерживает санкции в отношении грузинских властей.