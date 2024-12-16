В список попали 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ЕС заявили, что эти компании причастны к обходу торговых ограничений и поставках в Россию чувствительных товаров, которые можно использовать в военных целях.

Также под санкции в рамках ограничений против «теневого флота» попали 52 судна из третьих стран. В Брюсселе заявили, что эти суда помогают обходить механизм ограничения цен на нефть, поддерживают российский энергетический сектор или вывозят зерно из территорий, перешедших под контроль России после начала военных действий.

Каких именно физических лиц затронули ограничения, пока не уточняется, позднее список должен быть опубликован в официальном журнале ЕС.

Как заявили в Совете, речь идет о руководстве ведущих компаний энергетического сектора, людях, ответственных за депортацию детей, пропаганду и попадание ракеты в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля, а также двух высокопоставленных чиновниках КНДР.

Как сообщал bb.lv, Евросоюз несколько раз пытался согласовать новый пакет санкций. В частности, Латвия и Литва выступили против продления сроков, предоставленных европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Устранить разногласия удалось только 11 декабря.