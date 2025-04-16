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Эксперты: 70% владельцев домашних животных не уделяют внимания их психическому здоровью 1 2652

В мире животных
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Эксперты: 70% владельцев домашних животных не уделяют внимания их психическому здоровью

По оценкам ученых, 30–40% собак и кошек испытывают хотя бы одну форму тревоги. У собак это чаще всего боязнь громких звуков (до 50%), страх перед другими собаками (около 30%), беспокойство из-за разлуки с хозяином (14–20%). Такие результаты исследований приводят эксперты компании Simbio.

Негативные эмоции питомцы выражают через проблемы в поведении: отказываются от пищи, демонстрируют агрессию, портят имущество. Почти половина владельцев собак замечают у своих домашних животных те или иные проявления тревоги. При этом только 30% хозяев относятся к этому серьезно и принимают меры. «Остальные 70% не уделяют должного внимания психическому здоровью домашних животных, либо не имеют знаний в этой области», — отмечают специалисты ветеринарной компании.

Ветеринар Simbio Алексей Романов говорит, что стресс часто становится причиной различных заболеваний у собак, поэтому регулярные тренировки, игры и дрессировка важны не только для формирования навыков, но и для профилактики болезней и замедления старения мозга. Эксперт подчеркивает, что собаки мелких пород тоже нуждаются в активности не меньше крупных. Продуманные и качественные игрушки становятся ключевым инструментом для физического и интеллектуального развития питомца, укрепления его контакта с хозяином.

Собаки служебных и охотничьих пород без физических активностей и умственной нагрузки могут не только заскучать, но и впасть в самую настоящую депрессию. Лучшее лекарство для них — это дрессировка. «Животные, прошедшие дрессировку, на 40% более контактны, они реже проявляют агрессию по отношению к другим собакам и незнакомцам», — комментирует Ольга Садчикова, сертифицированный гуманный кинолог, зоопсихолог, член Ассоциации гуманных кинологов, кинолог компании Simbio. И опять же стимулировать интерес питомца, вовлекать его в процесс обучения помогают игровые атрибуты.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го апреля

    Может их ещё и в анус чмокнуть для счастья и радости?

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