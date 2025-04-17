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Есть 6 версий ракетной атаки РФ по Сумам 1 1265

В мире
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Осколочные части ракет прошили троллейбус в городе Сумы.

Осколочные части ракет прошили троллейбус в городе Сумы.

В произошедшем проявляется желание главы Кремля продемонстрировать свое верховенство над Трампом.

С учетом полученной оборонным ведомством информации о награждении украинских военных, ракетный удар по Сумам можно объяснить военной логикой, однако последствия, к которым он привел, в большей мере способствуют толкованию событий в рамках кремлинологии, пишет телеграм-канал "Наивная политология".

Прямой удар "Искандерами" по Трампу-миротворцу в Вербное воскресенье, за неделю до запланированного перемирия - самый эффективный способ сорвать переговорный процесс и вернуться к комфортным для многих реалиям полувоенного времени.

Ряд оппозиционных комментаторов заявляют, что в произошедшем проявляется желание главы Кремля продемонстрировать свое верховенство над Трампом, однако вряд ли данный эпизод случился по прямому указанию Верховного главнокомандующего. Также можно обратиться к строению "башенной" конструкции, учитывая обширный список заинтересованных в срыве переговоров как через их "затягивание" и превращение в процесс ради процесса, так и посредством прямых провокаций:

-Прокитайская партия - ввиду угрозы смены внешнеполитического вектора в Кремле.

-Проанглийская партия в силовой номенклатуре, заинтересованная в нанесении максимального ущерба России в результате экзистенциальной геополитики, сопутствующего ущерба экономикам домохозяйств, маргинализации, идеологизации и радикализации масс, а также репрессий и прочих потрясений, настраивающих демос против власти для успешного продолжения тренда, заданного в 1917 году.

-"Партия вечной войны", в первую очередь бенефициары госзаказа, для которых возврат к доспецоперационной нормальности означал бы потерю миллиардов рублей.

-Проукраинские силы в российском руководстве, также заинтересованные в продолжении конфликта, но уже в интересах Зеленского.

-Работники оборонного ведомства, которых в случае завершения спецоперации могут ждать уголовные дела коррупционного характера: к ставшим явными к марту 2022 года проблемами со снабжением за последние три года добавились новые странные эпизоды, связанные с освоением свалившихся на голову огромных бюджетных денег.

-Недовольные возвышением Кирилла Дмитриева - нового претендента на статус преемника в случае удачного завершением переговоров.

Однако, по большому счету, целесообразно рассмотреть и лишенную конспирологии версию, напоминающую об одной из самых "прямых" трактовок причин катастрофы рейса 370 Malaysia Airlines: даже если с военно-бюрократической точки зрения решения принимаются правильно, в реальности в определенной точке пространства военная цель может неожиданно смениться гражданской, неважно - вследствие злого умысла оппонента, проистечения времени между принятием решения и наступлением последствий, либо случайного стечения обстоятельств. Любое, даже выполненное в полном соответствии с нормами и правилами использование оружия, будь то ракета или пистолет Макарова, может привести к причинению смерти третьим лицам, не являющимся целью эксплуатанта оружия. Поэтому ведение военных действий без гибели мирных жителей возможно лишь в случае ударов высокоточным оружием по изолированным от гражданской инфраструктуры объектам: военным базам, складам, стоянкам, резиденциям руководящих лиц вне городов и прочих населенных пунктов. Ввиду несовместимости такого подхода с советской и постсоветской урбанистикой, где военные и гражданские объекты перемежаются друг с другом, "воевать цивилизованно" в представлении западного общества (с минимизацией ущерба некомбатантам) в подобных условиях не слишком реалистично, даже если оторваться от восприятия гуманизма правящим сословием.

А это означает невозможность реалистичного перемирия без возможности медиатора в равной мере принуждать стороны конфликта к отказу от ударов по населенным пунктам, опираясь на силу и авторитет. И такие полномочия явно выходят за рамки достижимого Дональдом Трампом, продолжающего надеяться на получение Нобелевской премии мира, не слишком заморачиваясь периферийным для его избирателя вопросом.

Ранее, как сообщил телеграм-канал "Украина 24/7" мэр Конотопа Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам находилась 117-я бригада ТрО, отмечавшая годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, потому что были в укрытии. Вину за произошедшее он возложил на главу ОВА Артюха - "додумался проводить сборы военных".

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(1)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го апреля

    назадWashington Post: в Сумах в момент российского ракетного удара проходила церемония награждения украинских военных Изданию Washington Post удалось поговорить с украинским военным, который 13 апреля принимал участие в церемонии.

    Александр (его фамилию издание не называет по соображениям безопасности) в момент удара находился в подвале здания Сумского университета вместе с сослуживцами из 117-й бригады. В это время его шестилетняя падчерица получила на улице осколочное ранение.

    Как пишет Washington Post, Александр не скрывал своего раздражения от решения властей провести церемонию. В момент интервью он находился в больнице, рядом со своей падчерицей. «Мне не нужны эти медали и эти бумаги», — сказал он и добавил, что был неприятно удивлен, когда его вызвали с фронта на церемонию награждения.

    Сама церемония началась в 10 утра в подвале, в секретной обстановке, рассказал Александр. Вскоре после этого российская армия ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами

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