Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил свою позицию по поводу отключение кабеля постоянного тока «EstLink 2» между Эстонией и Финляндией.

«Поврежденные подводные кабели между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не являются совпадением, если говорить мягко. Латвия солидарна с нашими финскими и эстонскими союзниками.

Защита критически важной морской инфраструктуры должна быть одной из ключевых задач НАТО и региона в Балтийском море», - указал президент.

Damaged undersea cables between Finland and Estonia most probably is not a coincidence to put it nicely. Latvia stands in solidarity with our Finnish and Estonian allies. Protecting critical maritime infrastructure must be one of key NATO’s and regional tasks in the Baltic Sea. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 26, 2024

Напомним, ранее свои подозрения по поводу ситуации с кабелем «EstLink 2» выразил и евродепутат от Латвии Рихард Колс, который уже успел подготовить план ответа.

Напомним, в среду, 25 декабря, произошло аварийное отключение энергетического кабеля EstLink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Замеры, проведенные в четверг системными операторами Elering и Fingrid, показали, что место повреждения электрического соединения находится в подводной части линии на финской стороне.

Сообщается, что повреждение EstLink 2 может отразиться на биржевых ценах на электроэнергию в странах Балтии. Если в регионе будет достаточно возобновляемой энергии, влияние соединения с Финляндией на цену будет минимальным. Однако при низкой генерации из возобновляемых источников цена будет зависеть от работы газовых электростанций в Балтии и сланцевых станций в Эстонии.