Скорее всего не совпадение, мягко говоря! Ринкевич о новом повреждении кабелей в Балтийском море

Дата публикации: 26.12.2024
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил свою позицию по поводу отключение кабеля постоянного тока «EstLink 2» между Эстонией и Финляндией.

«Поврежденные подводные кабели между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не являются совпадением, если говорить мягко. Латвия солидарна с нашими финскими и эстонскими союзниками.

Защита критически важной морской инфраструктуры должна быть одной из ключевых задач НАТО и региона в Балтийском море», - указал президент.

Напомним, ранее свои подозрения по поводу ситуации с кабелем «EstLink 2» выразил и евродепутат от Латвии Рихард Колс, который уже успел подготовить план ответа.

Напомним, в среду, 25 декабря, произошло аварийное отключение энергетического кабеля EstLink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Замеры, проведенные в четверг системными операторами Elering и Fingrid, показали, что место повреждения электрического соединения находится в подводной части линии на финской стороне.

Оценка места повреждения подводного кабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, проведенная на основе замеров операторами Elering и Fingrid в четверг, указывает на проблему в подводной части линии с финской стороны. Физически предполагаемое место повреждения пока не зафиксировано.

Сообщается, что повреждение EstLink 2 может отразиться на биржевых ценах на электроэнергию в странах Балтии. Если в регионе будет достаточно возобновляемой энергии, влияние соединения с Финляндией на цену будет минимальным. Однако при низкой генерации из возобновляемых источников цена будет зависеть от работы газовых электростанций в Балтии и сланцевых станций в Эстонии.

