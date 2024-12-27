Латвия - одна из целей России. Чего нам ждать от агрессивных соседей в 2025 году?

«Пока России разрешено действовать, и она считает, что цена, которую она платит за свои действия, достаточно низка, действия будут становиться все более и более агрессивными», - говорит в беседе с TV3 Янис Сартс, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО («Stratcom»).

Комментируя заявление СГБ о том, что в следующем году вредоносная деятельность российских спецслужб может стать более разнообразной и агрессивной, Сартс заявил: «Я полностью согласен».

Эксперт напомнил, что мы могли наблюдать за различной деятельностью российских спецслужб в Латвии на протяжении всего 2024 года. «Конечно, есть и маргинальные элементы, которые за небольшие деньги делают глупости, которые не имеют особого эффекта. Однако есть и деятельность в киберпространстве. Об этом особо не говорят, но есть и регулярные, мощные нападения», - сказал Сартс.

При этом эксперт подчеркнул, что Латвию «трудно выбить с колеи». Страна подготовилась, ответственные органы проявили достаточную активность, чтобы предотвратить атаки российских спецслужб.

Представитель Центра передового опыта НАТО утверждает, что в 2025 году диверсионные подразделения предпочтут атаковать более крупные и серьезные объекты. Одной из таких целей могут стать выборы в Бундестаг Германии в 2025 году. Эксперт подчеркивает, что Латвия является одной из целей российских спецслужб, но не самой важной.

«Вряд ли на латвийские муниципальные выборы будут сильно затронуты, но небольшие попытки могут быть. Ожидается, что целью станет кабельная инфраструктура, которая стала актуальной в последний год. Это будет продолжаться и на земле. Новинкой может стать темп и растущая наглость», - поделился мнением Сартс.

На вопрос, какое домашнее задание должна сделать Латвия, чтобы предотвратить попытки российских диверсий, Сартс подчеркнул - максимально предотвратить их. «Мы должны быть готовы. Если кризис все-таки произойдет, мы должны суметь отреагировать максимально эффективно».

В то же время Латвия также должна активно работать в европейских структурах и структурах НАТО и, при необходимости, коллективно и решительно реагировать на любые российские диверсии.

«Как я уже сказал, Россия работает до тех пор, пока не столкнется с болезненной для нее реакцией», - сказал Сартс. Отвечая на вопрос, есть ли конкретные примеры, когда Россия сильно пострадала от негативной реакции Латвии, Сартс указал, что эти случаи не могут обсуждаться более широко из-за интересов общественной безопасности.

«Латвия хорошо справилась с волной диверсий, которую попыталась устроить Россия. В сфере кибербезопасности Латвия тоже справляется. Граница по-прежнему остается болезненным вопросом, но уже не таким острым, как это было раньше. В Латвии в силу различных обстоятельств не трогают кабели. Пока им не удалось вмешаться и в выборы в Латвии. Однако нам нужно посмотреть, какими выборы будут в следующем году, ведь мы видели, как они прошли в Румынии».

На вопрос, как эксперт он лично смотрит на следующий, 2025 год, с какими чувствами он его ожидает, он указал - со «спокойствием». Сартс говорит, что действия России, конечно, будут. «Журналистам предстоит много работы, много новостей, будет много, о чем рассказывать», - отметил Сартс. В то же время мир в целом меняется. Он становится более небезопасным, более непредсказуемым.