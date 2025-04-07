Почему кошек сложнее дрессировать, чем собак?

Собаки считаются более умными, чем кошки, из-за их способности к дрессировке. Но почему домашних кошек так трудно приучить что-то делать по команде?

Научить командам собаку можно и самому за несколько месяцев, но чтобы сделать то же самое с кошкой, потребуется специалист и в несколько раз больше времени. Почему так происходит?

Некоторые люди считают, что кошки вообще не поддаются дрессировке — они слишком свободолюбивые для этого. Однако этих домашних животных на самом деле можно научить выполнять команды человека и даже прыгать через обручи — такие трюки кошки делают в некоторых цирках. Но на дрессировку кошек и правда уходит намного больше времени, чем на тренировку собак. Неужели дело в том, что кошки от природы более свободолюбивые?

Ключевой момент в дрессировке животных — их мотивация к выполнению определенных действий. Лучше всего в качестве мотивации работает еда, ведь ради пропитания звери в дикой природе готовы потратить все свои силы. Пища — необходимый компонент для выживания, поэтому даже домашние питомцы, которые не обделены кормом, все равно готовы выполнять трюки, чтобы получить больше еды и оставить ее в своем организме «про запас».

В дикой природе собаки и кошки добывают пищу на охоте, и тут-то кроется причина их различной скорости дрессировки. Дело в том, что у этих животных очень сильно отличаются техники охоты. Собаки могут преследовать добычу на протяжении нескольких километров, пока полностью на вымотаются. Поэтому те трюки, которые человек заставляет выполнить пса для получения пищи, не кажутся для него особо сложными — он привык так охотиться, пробегая множество препятствий и прикладывая к погоне за добычей большое количество усилий.

Кошки охотятся совершенно по-другому. Они берегут энергию как можно сильнее, чтобы не тратить ее впустую. Именно поэтому домашние кошки спят так много — они просто не хотят тратить много энергии, которая может пригодиться им в любую минуту для побега от охотящихся на них хищников или погони за добычей. Кошки обычно охотятся на мелких животных, таких как мыши или птицы, поедание которых не позволяет получить много энергии. Поэтому питомцы стараются не потратить на охоту больше энергии, чем даст им пища — чаще всего они выжидают в укрытии и одним броском хватают жертву.

Таким образом, когда вы пытаетесь дрессировать кошку, ее мотивации хватает ненадолго — она просто не видит смысла в продолжении охоты, в результате которой получит так мало еды, но потратит много энергии.