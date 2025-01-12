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«Заказываешь еду, а говорят с тобой по-русски!» - в Латвии недовольны миграционной политикой 5

Политика
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
«Заказываешь еду, а говорят с тобой по-русски!» - в Латвии недовольны миграционной политикой
ФОТО: LETA

В Латвии вопросы миграции становятся все более актуальными, особенно в контексте привлечения рабочей силы из-за рубежа. Об этом пишет LA.LV.

Пока предприниматели видят в этом преимущество, в обществе все чаще звучат опасения по поводу будущего латышского языка, культуры и национальной идентичности. Эта тема обсуждалась в передаче TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu», где своим мнением поделилась Лайма Линужа, бывший главный редактор ликвидированной газеты «Ludzas Zeme».

Лайма Линужа обратила внимание на ряд проблем, связанных с привлечением иностранных рабочих. Она критиковала практику выплаты зарубежным работникам более высоких зарплат, чем местным жителям: «Я не понимаю, почему иностранным работникам платят больше, если ту же работу может выполнить латыш. Почему латышу платят минимальную зарплату, а иностранцу — больше тысячи?»

Одним из ключевых вопросов, который Линужа подчеркнула, является баланс между экономическим развитием и сохранением национальной идентичности: «Мы не можем превращать Латвию в место, где экономика важнее латышскости и национальной среды. Латышей и так очень мало, и мы должны думать о том, как сохранить нашу нацию», — заявила она.

Линужа указала на противоречия в государственной политике: «С одной стороны, мы стараемся продвигать изучение латышского языка в школах, а с другой — привлекаем иностранных рабочих, которые даже не говорят на латышском. Это не лицемерие?»

Она также поделилась личным опытом: «Вы заказываете еду, а иностранный работник из Казахстана говорит с вами на английском или русском, но не на латышском. Это показывает, что латышский язык не уважается», — считает Линужа.

Линужа призвала правительство пересмотреть миграционную политику, чтобы она служила интересам жителей Латвии и одновременно сохраняла культурные и национальные ценности страны.

#миграция
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • MI
    Marija Ivanova
    12-го января

    Свой бизнес провафлила, значит других не учи! мать, сделай свою компанию по поставке еды и нанимай только отличников по латышскому языку. Возможно беседа не задача курьера вовсе? А вообще местные зачастую просто не готовы вджобывать как азиаты, вот и всё. Полно людей хотят быть только директором, вакансии скромнее не отвечают из понятиям о work-life balance.

    13
    0
  • JL
    Janina LV
    12-го января

    Не могу понять, о чем они хотят говорить с курьером или таксистом? О чем можно вести беседы на латышском языке? В их любимой Америке или Англии, таксисты не ведут светских бесед. А доставка, это пакет под дверью. Что их не устраивает?

    29
    2
  • Д
    Дед
    12-го января

    Вы же свободные люди, обратитесь в другую, чисто латышскую компанию, и чтобы на каждом пакетике по 10 аусеклисов было, и будет вам счастье.

    36
    0
  • VS
    Vad Sorry
    12-го января

    Заказываешь еду и говорят по русски:)) ? Нацистам наплевать в пиццу, посcать v 🥤,

    19
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го января

    Вам мешали плохие местные русские,что же,теперь получите хороших узбеков и пакистанцев.

    51
    1
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