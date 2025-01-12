«Заказываешь еду, а говорят с тобой по-русски!» - в Латвии недовольны миграционной политикой

В Латвии вопросы миграции становятся все более актуальными, особенно в контексте привлечения рабочей силы из-за рубежа. Об этом пишет LA.LV .

Пока предприниматели видят в этом преимущество, в обществе все чаще звучат опасения по поводу будущего латышского языка, культуры и национальной идентичности. Эта тема обсуждалась в передаче TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu», где своим мнением поделилась Лайма Линужа, бывший главный редактор ликвидированной газеты «Ludzas Zeme».

Лайма Линужа обратила внимание на ряд проблем, связанных с привлечением иностранных рабочих. Она критиковала практику выплаты зарубежным работникам более высоких зарплат, чем местным жителям: «Я не понимаю, почему иностранным работникам платят больше, если ту же работу может выполнить латыш. Почему латышу платят минимальную зарплату, а иностранцу — больше тысячи?»

Одним из ключевых вопросов, который Линужа подчеркнула, является баланс между экономическим развитием и сохранением национальной идентичности: «Мы не можем превращать Латвию в место, где экономика важнее латышскости и национальной среды. Латышей и так очень мало, и мы должны думать о том, как сохранить нашу нацию», — заявила она.

Линужа указала на противоречия в государственной политике: «С одной стороны, мы стараемся продвигать изучение латышского языка в школах, а с другой — привлекаем иностранных рабочих, которые даже не говорят на латышском. Это не лицемерие?»

Она также поделилась личным опытом: «Вы заказываете еду, а иностранный работник из Казахстана говорит с вами на английском или русском, но не на латышском. Это показывает, что латышский язык не уважается», — считает Линужа.

Линужа призвала правительство пересмотреть миграционную политику, чтобы она служила интересам жителей Латвии и одновременно сохраняла культурные и национальные ценности страны.