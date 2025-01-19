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Хотят ввести запрет на работу граждан России и Беларуси в Латвии на ряде предприятий 3

Политика
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Хотят ввести запрет на работу граждан России и Беларуси в Латвии на ряде предприятий
ФОТО: Youtube

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в закон о национальной безопасности, которыми предусмотрено запретить гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции, при этому ему запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств.

Кроме того, поправки предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, зарегистрированные в России или Беларуси, не могут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры, а также подданным России или Беларуси запрещено занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услуги в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Поправки предусматривают, что граждане России или Беларуси смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или европейской критической инфраструктуре в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа государственной безопасности.

Поправки предстоит рассмотреть правительству, а затем принять Сейму.

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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го января

    Прибалтика 35 й год как Скотный Двор.

    16
    0
  • JB
    Janis Berzin
    19-го января

    "подданным России или Беларуси запрещено занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой" - в структурах управления русскоязычных днем с огнём не найти, все высокооплачиваемые должности распределены между нацкадрами по партийной линии или с помощью кумовства.

    18
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    19-го января

    "...запрещается оказывать поддержку....государствам, угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств" - Т.Е. ПИНДОСИИ ТОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО, Т.К. ГРЕНЛАНДИЯ УЖЕ ИХ (ПРАКТИЧЕСКИ), А ТАМ И КАНАДА И Т.Д.? ИЛИ "это - другое"?

    38
    2

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