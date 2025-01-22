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Праздник песни хотят сделать платным для выступающих. Народ не может подобрать слов – только русский мат 7

Политика
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Праздник песни хотят сделать платным для выступающих. Народ не может подобрать слов – только русский мат

Праздник песни и танца может стать платным даже для его участников, сообщила сегодня, не скрывая своего возмущения, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

«Шокирует, мягко говоря. Каково будущее Праздника песни и танца? Планируется, что для участия в межпраздничном мероприятии, которое является частью Всеобщего латвийского праздника песни и танца, взрослым группам придется платить взнос.

Этого нельзя допустить. Сегодня Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке рассматривает вопрос как о Празднике песни и танца школьной молодёжи, так и о Всеобщем латвийском Празднике песни и танца. Многие готовятся к этому национальному празднику, который станет праздником ценностей, традиций, радости и патриотизма!

Напоминаем, что этот праздник не отменяет положений Трудового кодекса, и работодатели обязаны соблюдать положения, касающиеся командировок и сверхурочной работы. Если мы можем потратить 12 000 евро на разработку одного логотипа, то мы должны иметь возможность достойно и с уважением платить тем, кто создает этот праздник!», - написала она в социальных сетях.

Отметим, что слова Ванаги вызвали резкое возмущение со стороны общественности. Публицист Лато Лапса, к примеру, даже не нашел правильного слова на латышском, использовав вместо этого русский мат.

Подобрать слова не смогла и публицистка Элита Вейдемане.

«Для такого вообще невозможно подобрать слов. Как можно придумать такую идиотскую вещь: взимать плату за участие в Празднике песни?», - написала она.

Ранее сообщалось, в связи с тяжелым финансовым положением самоуправлений появилось предложение, чтобы коллективы платили взносы за участие в некоторых мероприятиях до Вселатвийского праздника песни и танца в 2028 году. Об этом говорила глава Латвийского национального совета культуры Сигне Пуяте.

Она рассказала о ситуации в Саласпилсе, где в мае этого года пройдет 9-й Фестиваль танцоров среднего поколения. Муниципалитет сообщил, что не может обеспечить полноценный праздник из-за нехватки денег. В ходе обсуждений прозвучало предложение: все коллективы, участвующие в празднике в Саласпилсе, могли бы заплатить взнос за участие в размере 100 евро.

Представитель Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре сообщила, что такая ситуация существует и в других самоуправлениях.

#праздник песни
62
3

Комментарии (7)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    23-го января

    Какой ужас! Как жить-то теперь? Праздник халявы и распила денег заканчивается! Это ж сколько денег из казны можно сэкономить!

    8
    0
  • MiU
    Made in USSR
    23-го января

    Предлагаю решение: Участие в Праздниках Песни и танца должно быть основано на волонтёрских принципах. Кто реально увлечён и действительно искренне желает принимать в этом участие должен знать, что основные действия будут происходить за свой счёт. То есть одежду (форму) ты получаешь бесплатно. Бесплатно же и организовывается твоё питание и проживание, но при всём при этом всё происходит в свободное от работы время (за счёт отпуска) и без оформления рабочих поездок или командировок с суточными выплатами. То же самое относится и ко всем репетициям (включая генеральные). Есть желание петь/плясать - вперёд и с песнями, но за свой счёт. Вот и посмотрим сколько же у нас в стране реальных почитателей подобных празднеств.

    33
    0
  • JL
    Janina LV
    22-го января

    Что поделаешь, надо платить. Как они сами говорят, это наценка за патриотизм! Чем меньше населения в стране, тем для латышей все будет дороже.

    53
    0
  • Д
    Дед
    22-го января

    Согласен! Наконец то истинные патриоты и танцоры будут на празднике, а не халявщики!

    62
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    Папуасы одним словом. Праздник бы точных наук лучше.

    52
    3
  • MiU
    Made in USSR
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Я почти сорок лет назад получил высшее образование в области "точных наук". Так до сих пор и не встретил в Латвии чего-нибудь "строго по специальности". :-)

    3
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Я почти сорок лет назад получил высшее образование в области "точных наук". Так до сих пор и не встретил в Латвии чего-нибудь "строго по специальности". :-)

    2
    1
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