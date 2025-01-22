Праздник песни хотят сделать платным для выступающих. Народ не может подобрать слов – только русский мат

Праздник песни и танца может стать платным даже для его участников, сообщила сегодня, не скрывая своего возмущения, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

«Шокирует, мягко говоря. Каково будущее Праздника песни и танца? Планируется, что для участия в межпраздничном мероприятии, которое является частью Всеобщего латвийского праздника песни и танца, взрослым группам придется платить взнос.

Этого нельзя допустить. Сегодня Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке рассматривает вопрос как о Празднике песни и танца школьной молодёжи, так и о Всеобщем латвийском Празднике песни и танца. Многие готовятся к этому национальному празднику, который станет праздником ценностей, традиций, радости и патриотизма!

Напоминаем, что этот праздник не отменяет положений Трудового кодекса, и работодатели обязаны соблюдать положения, касающиеся командировок и сверхурочной работы. Если мы можем потратить 12 000 евро на разработку одного логотипа, то мы должны иметь возможность достойно и с уважением платить тем, кто создает этот праздник!», - написала она в социальных сетях.

Отметим, что слова Ванаги вызвали резкое возмущение со стороны общественности. Публицист Лато Лапса, к примеру, даже не нашел правильного слова на латышском, использовав вместо этого русский мат.

Latviski šai progresīvo sarkanās sērgas idejai nav apzīmējuma. Apzīmējums tam

ir krieviski. ОХУЕЛИ ПИДАРАСЫ.https://t.co/HM2RjYsRs8 pic.twitter.com/u1F1I3mA5P — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) January 22, 2025

Подобрать слова не смогла и публицистка Элита Вейдемане.

«Для такого вообще невозможно подобрать слов. Как можно придумать такую идиотскую вещь: взимать плату за участие в Празднике песни?», - написала она.

Ранее сообщалось, в связи с тяжелым финансовым положением самоуправлений появилось предложение, чтобы коллективы платили взносы за участие в некоторых мероприятиях до Вселатвийского праздника песни и танца в 2028 году. Об этом говорила глава Латвийского национального совета культуры Сигне Пуяте.

Она рассказала о ситуации в Саласпилсе, где в мае этого года пройдет 9-й Фестиваль танцоров среднего поколения. Муниципалитет сообщил, что не может обеспечить полноценный праздник из-за нехватки денег. В ходе обсуждений прозвучало предложение: все коллективы, участвующие в празднике в Саласпилсе, могли бы заплатить взнос за участие в размере 100 евро.

Представитель Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре сообщила, что такая ситуация существует и в других самоуправлениях.