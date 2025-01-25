Из-за нехватки денег Елгавский край может закрыть выпуск газеты

Как сообщили в самоуправлении, этот вопрос на этой неделе обсуждался в комитетах краевой думы, так как в рамках разработки бюджета на 2025 год оцениваются расходы всех муниципальных учреждений и структур.

В целях рационального использования бюджета самоуправления подготовлен проект решения о прекращении выпуска ежемесячного издания, который будет рассматриваться на заседании думы 29 января. В 2024 году расходы на подготовку издания составляли 2936 евро в месяц, или 35 229 евро за весь год без учета работы сотрудников. В сложившейся ситуации самоуправление вынуждено принимать множество сложных и непопулярных решений, стараясь в первую очередь, чтобы они не коснулись финансового положения жителей края.

Дума отмечает, что с учетом современных тенденций население края не останется без информации, так как новости края будут публиковаться на нескольких информационных каналах - сайте www.jelgavasnovads.lv, в фейсбуке и социальной сети X.