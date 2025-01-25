Власти лезут в бутылку: что дадут новые ограничения на продажу алкоголя в Латвии

Латвийские власти практически каждый год ужесточают законодательство, касающееся оборота алкоголя, но в этот раз ограничения более суровые, чем прежде. Помогут ли они улучшить качество жизни населения?

Трезвость – норма закона

Как мы уже сообщали, новые поправки вступят в силу 1 августа этого года. По рабочим дням торговать спиртным разрешено будет с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям – с 10:00 до 18:00. Сейчас во все дни алкоголь можно продавать до 22 часов.

Запрещены также разного рода скидки на алкоголь, его реклама и рекламные акции. Ограничения коснутся и торговли спиртным в интернете.

О том, что от новых ограничений толку не будет, не говорил только ленивый. Но депутатов Сейма это не остановило. Более того, поправки приняты подавляющим большинством народных избранников. Против проголосовала только одна оппозиционная партия.

Алкоголь тема скользкая. Попробуй выступи против ограничений. «Ты что, алкоголик?» – осудят такого парламентария. Или даже хуже: «Ты что, хочешь, чтобы народ спивался?»

Кто сколько употребляет

Аргументация сторонников навязанной трезвости сводится в основном к одному аргументу – потребление алкоголя в Латвии самое большое в Европе. Рассмотрим это утверждение.

В целом в ЕС за последние четыре десятилетия подушное употребление алкоголя снизилось на 2,9 литра в год (имеется в виду абсолютный алкоголь), достигнув в 2020 году (последние доступные данные) 9,8 литра. Снижение на 23%.

В страновом разрезе Латвия действительно лидирует – 12,1 литра на человека в год. Далее следуют Чехия – 11,6 литра, Литва – 11,4, Австрия – 11,3, Болгария – 11,2, Румыния – 11, Польша – 11, Люксембург – 11.

Меньше всего горячительного употребляют в год в Греции – 6,3 литра, Нидерландах – 7,2, Швеции – 7,5, Италии – 7,7.

В одной лиге

На наш взгляд, разница в один литр в год – это вообще ни о чем. Согласно вышеназванным цифрам средний латвиец выпивает в год больше алкоголя, чем австриец, лишь на 6,6%. И при этом латвиец, если верить нашим законодателям, ну спился уже окончательно, потерял человеческий облик, тогда как у австрийца все в полном порядке, держится молодцом. Серьезно?

Представим себе, что речь идет не об абсолютном алкоголе, а о бутылках вина, и не в год, а, скажем, в месяц. Тогда латвиец выпивает в месяц 16,2 бутылки вина стандартным объемом 0,75 литра, а австриец – 15 бутылок. И что? Это такая существенная разница?

Кстати, еще в 10 странах ЕС потребление алкоголя составляет около 10 литров в год. На наш взгляд, разница между 12 литрами и 10 литрами в год тоже не критическая. Все эти государства фактически в той же лиге, что и Латвия, и Литва, и прочая Румыния.

Так что если кто-то считает, что в Латвии наблюдается катастрофа в смысле пьянства, такое мнение иногда можно у нас услышать, то и в остальной Европе эта катастрофа практически одинакового размера.

Статистика лукавит

Более того, у нас есть все основания полагать, что вышеуказанная статистика лукавит, так как не учитывает, что немалая часть алкоголя, проданного в Латвии, на самом деле потом выпивается эстонцами и финнами. Огромные алкогольные супермаркеты, построенные рядом с эстонской границей, конкретно на эстонцев и финнов и были рассчитаны. Пустыми они не стоят, торговля там идет бойкая, одновременно портящая цифры латвийской статистике.

Эти догадки косвенно подтверждаются и другими данными. Так, согласно Евростату, в Латвии каждый день употребляют алкоголь лишь 1,2% населения, что едва ли не самый низкий показатель во всей Европе. Больше всего людей выпивают каждый день в Португалии (20,7%), Испании (13%), Италии (12,1%), Хорватии (10,2%), Болгарии (10,2%), Франции (9,9%). Понятно, что в данном случае речь идет о культуре употребления вина, без которого в этих странах обед или ужин для многих немыслимы.

А вот еще данные от того же Евростата. В Латвии 25% мужчин и 6,6% женщин склонны к эпизодическому чрезмерному употреблению алкоголя. Говоря простым языком, любят время от времени напиваться в стельку. Ну уж здесь-то мы точно в лидерах Европы? А вот и нет.

Самые запойные товарищи проживают в Румынии (55,2% мужчин и 18,6% женщин), Дании (48,6%, 26%), Люксембурге (46%, 23,5%), Германии (38,7%, 22,2%), Бельгии (37,4%, 18,6%), Словении (31,3%, 14,3%), Чехии (30,7%, 12,5%), а также еще в семи государствах ЕС, где сильно поддать любят больше, чем в Латвии.

Ни водки, ни молока

В целом же, как и в прочие разы, новые ограничения в Латвии ударят больше всего по тем, кто не спивался и в будущем этого делать не собирается. Например, почти наверняка можно прогнозировать, что небольшие магазины по всей Латвии, работающие преимущественно до 22:00, станут теперь закрываться на два часа раньше – в 20:00. В воскресенье – на четыре часа раньше, в 18:00. Вместе с запретом на позднюю покупку водки, в Латвии таким образом будет одновременно введен и запрет на вечернее приобретение хлеба и молока.

Скорее всего, для некоторых из небольших магазинов, особенно в провинции, это вообще будет смертный приговор. Они просто закроются. Кстати, в последние пару лет их и так в регионах закрылось великое множество. Маленькие торговые точки из-за галопирующей инфляции продуктов питания все больше в ценовом плане стали проигрывать крупным торговым сетям. Понятно, что ликвидация малых магазинов еще больше ухудшит качество жизни населения в регионах. Причем и тех людей, кто спиртное не употребляет.

Посмотрим также, как отреагируют на новшества и крупные магазины торговых сетей, в том числе в больших городах. Не исключено, что и они пересмотрят время своей работы, как это случилось при предыдущем сокращении времени продажи спиртного.

Удобный способ

Хотелось бы, конечно, в завершение этой статьи прочитать мораль нашим депутатам, которые в очередной раз решили побегать с кувалдой за мухой, но совершенно очевидно, что это уже бесполезно.

Попадая во власть, наши люди в большинстве своем не видят другого способа заслужить народную любовь, кроме как, делая каменное лицо, изображать из себя «облико морале». Что-либо запрещать всегда проще, чем придумать, как реально улучшить качество жизни населения. Именно оно, это качество, а не время продажи спиртного, оказывает решающее влияние как на здоровье людей, так и на их общее счастье и благополучие.