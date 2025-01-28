Впервые в этом Сейме оппозиция покусилась на министра от «Нового Единства»

Беспорядки, которые учинили нидерландские футбольные фанаты в минувший четверг, получили политическое продолжение.
Национальное объединение TB–Visu Latvijai , заслушав на заседании правления министра внутренних дел Рихарда Козловского ("Новое Единство"), решило все–таки потребовать в Сейме его отставки. Соответствующий проект о выражении недоверия главе МВД парламент может рассмотреть уже послезавтра в рамках пленарного заседания.
Главной причиной такого требования об отставке послужило надругательство над памятником Свободы.
"И хотя ответственные службы указывают, что памятнику физический вред не принесен, символические потери несоизмеримы! Любые нарушения в этом месте не только оскорбительны и недопустимы, но и вредят устоям государственности и бросают тень на способности госструктур власти своевременно реагировать на эти и подобные инциденты", — говорится в заявлении Нацобъединения.
Рихарду Козловскису припомнили и события 12–летней давности: тогда МВД тоже возглавлял Рихардс Козловскиc, и 16 марта 2013 года беспорядки у памятника якобы устроили противники шествия легионеров Ваффен СС.
Национальное объединение напоминает, что с 2020 года в силе закон, который определяет, что памятник Свободы и территория вокруг него является особо охраняемой.
Очевидно, что у оппозиции не хватит голосов, чтобы сместить Р. Козловскиса со своего поста.
Напомним, что до сих пор оппозиция требовала отставки только министров от партии "Прогрессивные" — главу Минсообщения Каспара Бришкенса и министра обороны Андриса Спрудса.
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