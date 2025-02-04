Люди должны прислушиваться к призывам не ездить в Россию и Беларусь, заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Как отметил министр, с учетом различных гибридных угроз, нужно продолжать обращаться к людям, которые все же намерены поехать в эти страны, разъясняя им возможные последствия, о которых предупреждает Служба государственной безопасности.

"Отношений с государством-агрессором должно быть как можно меньше - и на индивидуальном, и на государственном уровне. Да, отношения не прекращены полностью, но нужно понимать риски, о них нужно говорить, а люди должны прислушиваться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Беларусь", - сказал министр.

Спрудс подчеркнул, что гибридные угрозы реальны и людям нужно быть готовыми к различным сценариям. Для того чтобы знать, как действовать в кризисных ситуациях, министр призвал латвийцев ознакомиться с разработанными министерством информационными материалами.