Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич призывает создать учреждение для контроля за исполнением решений Конституционного суда 2 833

Политика
Дата публикации: 07.02.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич призывает создать учреждение для контроля за исполнением решений Конституционного суда

Должно быть одно ответственное учреждение, которое следило бы за тем, как государственные органы выполняют решения Конституционного суда (КС), заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на торжественном заседании по случаю начала нового года работы Конституционного суда.

В своем обращении он призвал Кабинет министров и Сейм установить более четкий процесс исполнения решений КС.

Президент отметил, что КС играет в Латвии особую роль в защите демократии и верховенства закона. Суд устанавливает справедливый баланс между интересами государства и личности, защищает демократию в стране, а тем самым и само государство.

В прошлом несколько президентов КС указывали на то, что государству следует улучшить исполнение решений КС. Нынешний председатель суда Ирена Куцина в интервью ЛЕТА также заявила, что контроль за исполнением решений КС должен быть улучшен.

В свое время за исполнение решений КС отвечало Министерство юстиции. Тогда для кабинета министров готовились информационные отчеты, определялись ответственные ведомства и устанавливались сроки для исправления ошибок и внесения изменений в законодательство. Однако уже некоторое время этого механизма не существует.

×
Читайте нас также:
#конституционный суд #Эдгар Ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео