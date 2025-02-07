Должно быть одно ответственное учреждение, которое следило бы за тем, как государственные органы выполняют решения Конституционного суда (КС), заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на торжественном заседании по случаю начала нового года работы Конституционного суда.

В своем обращении он призвал Кабинет министров и Сейм установить более четкий процесс исполнения решений КС.

Президент отметил, что КС играет в Латвии особую роль в защите демократии и верховенства закона. Суд устанавливает справедливый баланс между интересами государства и личности, защищает демократию в стране, а тем самым и само государство.

В прошлом несколько президентов КС указывали на то, что государству следует улучшить исполнение решений КС. Нынешний председатель суда Ирена Куцина в интервью ЛЕТА также заявила, что контроль за исполнением решений КС должен быть улучшен.

В свое время за исполнение решений КС отвечало Министерство юстиции. Тогда для кабинета министров готовились информационные отчеты, определялись ответственные ведомства и устанавливались сроки для исправления ошибок и внесения изменений в законодательство. Однако уже некоторое время этого механизма не существует.