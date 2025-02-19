«Это «Темное Просвещение», а Трамп — лишь верхушка айсберга» - Андрей Экис о происходящем в мире

Известный в Латвии режиссер Андрейс Экис считает, что можно провести определенные параллели, что ставит вопрос о том, проникает ли Темное Просвещение в политику США. Далее следуют его размышления.

«Когда Дональд Трамп впервые баллотировался на пост президента, многие восприняли это как очередное его шоу. Почему миллиардер, который уже всего добился, так стремится попасть в правительство США? В тот момент это казалось личными амбициями или просто жаждой власти. Но позже я наткнулся на концепцию Темного Просвещения и понял, что Трамп — не случайное явление. Он — лишь вершина айсберга.

Хотя его часто воспринимают как представителя этого движения, настоящим лидером, наиболее последовательно реализующим его идеи, является Илон Маск. Он не просто предприниматель или футурист в сфере технологий. Он — человек, который фактически воплощает идеи Темного Просвещения в жизнь, подвергая сомнению важность демократии, критикуя правительство и стремясь сосредоточить власть в руках технократической элиты.

В Америке мы сейчас наблюдаем, как миллиардеры начинают брать на себя управление политикой, полагая, что необходим рациональный, деловой подход к управлению страной. Такое мышление основано на идее, что рядовые избиратели слишком некомпетентны, чтобы решить, что для них лучше. Руководство государства воспринимается как корпорация, где избиратели — это рабочие низшего класса, а политики — руководители высшего звена.

Трамп начал это движение, но Маск вывел его на новый уровень. Его взгляды на государство как на неэффективный механизм, требующий оптимизации, его враждебное отношение к традиционным СМИ являются прямым примером проявления Темного Просвещения. По его мнению, демократия — устаревшая модель управления, которую следует заменить более эффективной системой, в которой решения принимают те, кто лучше всех знает, что правильно.

Вот тут и возникает вопрос — почему США все больше дистанцируются от своих традиционных союзников в Европе и обращаются к авторитарным режимам? Идеи Темного Просвещения объясняют, почему элита США все чаще обращается к Китаю, России и сингапурской модели как к возможному будущему. Сингапур уже давно приводится в качестве примера эффективной, но жестко контролируемой страны. Эта страна достигла огромных успехов в реализации эффективной экономической модели, но сделала это за счет политических свобод.

Илон Маск, демонстрирующий симпатию к авторитарным режимам и их лидерам, не только выражает свои мысли, но и создает мир, в котором эти принципы становятся нормой. Он контролирует обширную технологическую инфраструктуру, включающую связь, транспорт и искусственный интеллект. В его распоряжении имеются инструменты для создания новой политической реальности, основанной не на демократических идеалах, а на эффективности и концентрации власти.

Эти изменения заметны и в политике США. Мюнхенская конференция по безопасности стала сигналом того, что Америка меняет свою позицию в отношении Европы. Вице-президент Вэнс открыто заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, а это означает, что Соединенные Штаты больше не считают себя защитником демократии в мировом масштабе.

Идеология «Темного Просвещения» начинает формировать направление внешней политики США, указывая на то, что альянс с западными демократиями больше не является приоритетом.

Другим аспектом, демонстрирующим эти изменения, является американский медиа-ландшафт. В Латвии мы по-прежнему придерживаемся мнения, что СМИ должны быть объективными и отражать различные мнения. В Америке это уже давно не так. CNN стал демократическим каналом, Fox News — голосом республиканцев. Когда я спросил одного из руководителей Fox, почему так происходит, он признал, что журналистов нанимают на основе их политических убеждений, а не профессионализма. Это означает, что их задача — не объективное информирование общественности, а укрепление определенной идеологии.

Если посмотреть шире, то это движение уже не просто философская дискуссия на интернет-форумах. Идеи Темного Просвещения воплощаются в жизнь, и движущей силой этого процесса уже является не только Трамп. В настоящее время Илон Маск является истинным лидером Темного Просвещения, меняющим не только Соединенные Штаты, но и весь политический порядок во всем мире.

Что такое Темное Просвещение?

Тёмное Просвещение или Dark Enlightenment - движение, возникшее в начале XXI века и объединяющее неореакционные идеи. Ее основателями являются Кертис Джарвин, известный под псевдонимом Менсиус Молдбаг, и британский философ Ник Лэнд. Это движение критикует демократию и либерализм, предлагая альтернативные модели правления, такие как технократия и корпоративная монархия.

Сторонники «Темного Просвещения» считают, что демократия неэффективна и порождает хаос, поскольку избиратели принимают решения, основываясь на эмоциях, а не на рациональных соображениях. Вместо этого страной следует управлять как бизнесом, где решения принимают только те, кто действительно разбирается в управлении.

Одной из ключевых концепций Темного Просвещения является «Собор» — сеть академических институтов, средств массовой информации и бюрократии, которая контролирует общественное мнение и укрепляет либерально-демократическое мышление. Последователи движения считают, что эта система мешает людям свободно мыслить и определяет их мнение с детства.

Аналогично, Темное Просвещение тесно связано с миром технологий и Кремниевой долиной. Некоторые лидеры в области технологий, включая Питера Тиля, выразили поддержку его идеям, полагая, что технический прогресс может стать инструментом, который заменит устаревшую демократическую модель управления.

Хотя Темное Просвещение официально не реализовано ни в одной стране, его влияние ощущается. Эти идеи постепенно проникают в политику США, где устойчивость демократии подвергается сомнению и ведется поиск других, более эффективных моделей принятия решений.

Итак, вопрос в том, приближается ли мир к точке, когда демократия перестанет быть руководящим принципом управления? Если так, то Илон Маск может стать тем человеком, который сможет это осуществить».