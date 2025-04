Дипломатическое фиаско Зеленского в США: что говорят в Латвии и Европе?

За провальной встречей президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа последовали успокоения первого со стороны Европы, включая Латвию.

«Украина является жертвой российской агрессии. Он ведет войну с помощью многочисленных друзей и партнеров. Нам нужно приложить все усилия для достижения справедливого и прочного мира. Дипломатия порой является искусством невозможного в трудных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину», - написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Ukraine is a victim of the Russian aggression. It fights the war with the help from many friends and partners. We need to spare no effort for just and lasting peace. Diplomacy sometimes is the art of the impossible in difficult circumstances.



Latvia stands with Ukraine 🇱🇻 🇺🇦