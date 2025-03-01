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Дипломатическое фиаско Зеленского в США: что говорят в Латвии и Европе? 4

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Дипломатическое фиаско Зеленского в США: что говорят в Латвии и Европе?

Дипломатическое фиаско Зеленского в США: что говорят в Латвии?

За провальной встречей президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа последовали успокоения первого со стороны Европы, включая Латвию.

«Украина является жертвой российской агрессии. Он ведет войну с помощью многочисленных друзей и партнеров. Нам нужно приложить все усилия для достижения справедливого и прочного мира. Дипломатия порой является искусством невозможного в трудных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину», - написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Латвия стоит с Украиной», - напомнила премьер-министр Эвика Силиня.

«Ваше достоинство прославляет мужество украинского народа. Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира», - написал Валдис Домбровскис, один в один скопировав текст высших чиновников ЕС - Урсулы фон дер Ляйен, Роберты Метсолы и Антонио Кошты.

![photo_2025-03-01_08-30-35 (2).jpg](https://bb.lv/storage/upload/photo_2025-03-01_08-30-35 (2).jpg)

Дальше всех в своей поддержке Зеленского зашла глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас, поставив под сомнение лидирующую роль США на Западе.

«Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов, - написала Каллас в соцсетях. - Украина - это Европа! Мы отстаиваем Украину!»

Как сообщалось, на совместной пресс-конференции президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. По информации американских СМИ делегацию Зеленского буквально выгнали из Белого дома.

#война рф и украины #дональд трамп #зеленский
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Комментарии (4)

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    1-го марта

    Прибалтике (нашем лидером) нужно быть осмотрительней в высказываниях , нам уже один раз сказали что пора пересмотреть свою политику.

    12
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    Экс-глава немецкой разведки заявил, что Зеленский на встрече в Белом доме был нетрезв topwar.ru/260302-jeks-glava-nemeckoj-razvedki-zajavil-chto-zelenskij-na-vstreche-v-belom-dome-byl-netrezv.html

    15
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    Трамп — Зеленскому: «Вы доиграетесь до Третьей мировой». Полная версия спора с субтитрами melissa-12.livejournal.com/10221310.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    23
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го марта

    Плохо то что Зеленчкого хвалят те кто только говорят, а с теми кто делает он поссорился. А лидер Украины в этот сложный момент должен быть гибким дипломатом. А пока складывается впечатлени что он льёт воду на мельницу Кремля. Такими темпами импульсивный Трамп решит что он получит недра которые хотел, но уже на стороне РФ. Тогда Зеленский вспомнит как он себя храбро вёл. Но это его вряд ли утешит. Так зачем сейчас дёргать тигра за усы? Проще говорить всё что хочет услышать Трамп, завершить горячую фазу и давить РФ дипломатией. В военное время русские только становятся сплочённее. А если им разрешить выезжать и выводить капиталы... тогда Путин крепко призадумается.

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