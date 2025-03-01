Дипломатическое фиаско Зеленского в США: что говорят в Латвии и Европе?

Дипломатическое фиаско Зеленского в США: что говорят в Латвии?

За провальной встречей президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа последовали успокоения первого со стороны Европы, включая Латвию.

«Украина является жертвой российской агрессии. Он ведет войну с помощью многочисленных друзей и партнеров. Нам нужно приложить все усилия для достижения справедливого и прочного мира. Дипломатия порой является искусством невозможного в трудных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину», - написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Ukraine is a victim of the Russian aggression. It fights the war with the help from many friends and partners. We need to spare no effort for just and lasting peace. Diplomacy sometimes is the art of the impossible in difficult circumstances.



Latvia stands with Ukraine 🇱🇻 🇺🇦 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 28, 2025

«Латвия стоит с Украиной», - напомнила премьер-министр Эвика Силиня.

Latvia stands with Ukraine. 🇱🇻🇺🇦 — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 28, 2025

«Ваше достоинство прославляет мужество украинского народа. Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира», - написал Валдис Домбровскис, один в один скопировав текст высших чиновников ЕС - Урсулы фон дер Ляйен, Роберты Метсолы и Антонио Кошты.

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Дальше всех в своей поддержке Зеленского зашла глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас, поставив под сомнение лидирующую роль США на Западе.

«Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов, - написала Каллас в соцсетях. - Украина - это Европа! Мы отстаиваем Украину!»

Как сообщалось, на совместной пресс-конференции президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. По информации американских СМИ делегацию Зеленского буквально выгнали из Белого дома.