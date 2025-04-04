Baltijas balss logotype

Легко ли быть молодым… нелатышом: государство ищет общий язык с меньшинствами 6 3066

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
В Лиепае молодежи предложили самовыразиться таким образом.

В Лиепае молодежи предложили самовыразиться таким образом.

ФОТО: Facebook

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества вдруг узнала, что в Латвии имеются "молодые люди, у которых есть меньше возможностей в жизни, что ставит их в неблагоприятную ситуацию в сравнении с их сверстниками".

Этим вопросом озаботились сразу три ведомства — Министерство образования и науки, Агентство международных молодежных программ и Государственное агентство развития образования. В этом году на молодежную политику в стране предусмотрено истратить 1,336 миллиона евро.

"В том числе этническая дискриминация"

Вариант "этнической дискриминации", оказывается, не исключен в отношении молодых людей. Всему причиной — "культурные отличия". Они учитываются в Основных направлениях развития детей, молодежи и семьи до 2027 года.

Оказывается, в категорию риска попадают молодые мигранты, беженцы, этнические меньшинства, молодые люди с "социальными препятствиями". В числе последних выделены: физическая или духовная инвалидность, трудности в обучении, экономические и географические затруднения, проблемы со здоровьем и социальные трудности. Всем им должны помочь власти разных уровней и активисты негосударственных организаций (НГО).

Считается, что "самоуправления и НГО планируют свою работу, основываясь на своем анализе нужд", а "в свою очередь, государство предлагает помощь/методическую поддержку и конкурсное финансирование проектов".

Например, в 2024году в самоуправлениях ЛР прошло 22 культурных вечера для молодежи (годом ранее только 12), причем в 9 случаях "приспосабливался язык мероприятия" (годом ранее — 9).

Самоуправление Саласпилсского края в своем проекте "особое внимание привлекло вовлечению русскоязычной молодежи". Активизировались и организации, существовавшие в Латвии еще сто лет назад: скауты и гайды (это девушки) ведут творческие мастерские и вечера, осуществляют работу с беженцами с Украины. Организация мазпулков объединяет молодежь с 13 до 25 лет, главным образом из сельских регионов.

Личный опыт обмена молодежью

"Цель — содействовать социальной включенности, толерантности, правам человека и ценности всех видов различий и разнообразия", — такую цель ставит перед собой Европейский корпус солидарности, в котором участвуют молодые люди 18–35 лет.

В рамках программы Erasmus+ молодежь, проще говоря, ездит друг к другу в гости.

Наша семья пару лет назад непосредственно приняла участие в такой акции. Для начала у нас на две недели поселился скромный юноша из австрийского города Грац. Папа у него австриец (с семьей не живет), мама из Индии, есть сестра.

Они вместе с моим младшим сыном ходили по музеям, съездили на море. К сожалению, в то время Латвию обильно завалило снегом. В ходе ответного визита наши отправились в Альпийскую республику, и тоже там неплохо провели время. Хотя и в чуточку стесненных условиях. К примеру, у нас гость жил в своей комнате, а мой сын у них с хозяином вдвоем.

"Спальные" районы что в Риге, что в Граце застроены похожими панельными домами, австрийский муниципальный вариант пониже и поскромней по метражу — зато и внешне дома, и подъезды, и внутрикварталка очень ухоженны. Квартиры у нас примерно одного уровня комфорта, школы аналогичны. Грац, как и Рига, город старинный — основан в 1128 году, есть что посмотреть.

Выяснилось также, что только–только достигшие 18–летия австрийцы максимально используют этот фактор для приобретения сигарет и спиртного, тут наш был как белая ворона. По крайней мере хоть чуточку пригодились несколько лет обучения немецкому, как второму иностранному.

Я потом подробным образом расспрашивал у сына — не было ли особых вопросов, ведь все–таки молодежь приехала из не самой простой страны ЕС? И война на востоке Европы уже шла… Ан нет — никакого особенного интереса, как будто бы они были с Мальты или Финляндии.

"С неохотой идут на уроки латышского"

А вот в планах обучения нашей молодежи на средства Евросоюза теперь значится — "разговор о войне через отражение ситуации с беженцами в Латвии", а также "образование мира"…

— В Латвии происходит переход на единую школу с обучением только на государственном языке, — подчеркнула зампред комиссии Анна Ранцане ("Новое Единство"). –Государственно важно вести эту работу с молодежью вне школы, чтобы каждый чувствовал себя услышанным, вовлеченным. Именно молодые люди будут теми, кто создаст в будущем сплоченную и безопасную Латвию. Конечно, каждый может назвать и позитивные, и негативные примеры, которые, может быть, громче прозвучали в СМИ. К примеру, ученики основной школы Саласпилса сняли ролик, в котором показали — с какой неохотой они идут на урок латышского языка. Хотя в своей молодости, помню, мы тоже говорили, что лучше бы умерли, чем шли на занятие.

"Неприязнь к изучению языка вызывает беспокойство", — отметила депутат правящей партии. Она также обратила внимание на инцидент, имевший место в 71–й школе, "когда молодые люди не знали, почему надо вставать, когда звучит гимн Украины".

Ранда Кенге, заместитель директора Департамента политики инициатив и развития Министерства образования и науки, указала, что работа с молодежью идет в основном помимо школ. Говоря о дискриминации, она подчеркнула, что, разумеется, с ней не обязательно сталкиваются все те, кто дома говорит по–русски. Однако такие прискорбные факты "могут быть, мы этого исключить не можем".

Госпожа Кенге сказала, что работа по интеграции теперь включена в число автономных функций самоуправлений. И здесь многое зависит от конкретного муниципалитета — в них выделяются те, кто уже несколько лет работает с прибывшими украинскими беженцами.

РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ

"Принимая во внимание, что латышский язык является одним из важнейших аспектов интеграции общества, расширить свой подход к интеграции общества за пределы содействия использованию латышского языка, включив больший акцент на межкультурном диалоге и правах меньшинств и, таким образом, укрепив чувство принадлежности к латвийскому обществу среди всех, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, одновременно обеспечивая выражение и поощрение идентичности меньшинств".

Читайте нас также:
#молодежь
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
7
0
0
39
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Это интересно. Я вижу вокруг совсем другие новости

    37
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го апреля

    Я ещё 30 лет назад и писал и говорил, что на знании языка единое общество построить нельзя. Его можно построить только при предоставления избирательных прав негражданам, также при условии предоставления равного права на труд и за справедливую и достойную оплату за него.

    81
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го апреля

    Государство не ищет общий язык. Латышский рейх просто подкатывает к молодым для ассимиляции. Старых уже не переучишь-они уже хлебнули от этого корыта и в гробу видали эту латышскую идентичность под репрессиями. А вот молодым, малоопытным в жизни, можно и втюхнуть тихо пропаганду рейха. Ублюдки. Мясцо наверное на войнушку ищут помоложе. Протрахать мозги и идти сдохнуть за эту всю жирную напамаженную петшню.

    91
    4
  • JB
    Janis Berzin
    4-го апреля

    "Принимая во внимание, что латышский язык является одним из важнейших аспектов интеграции общества" - данный язык уже 34 года является инструментом репрессий, национального угнетения, подавления. Родители дедушки, бабушки молодёжи этим государством были переведены в статус лишенцев, апатридов. Поэтому все эти комиссии, структуры по сплочению, интеграции и пр. это очередной способ распила госбюджета и трудоустройства дармоедов обычно латышской национальности, вызывающий в лучшем случае неприязнь к этому государству..

    155
    4
  • Д
    Дед
    4-го апреля

    Если общий латышский, тогда пусть идет в ...опу

    62
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го апреля

    Непонятно, а кто в Латвии меньшинство, в том же Даугавпилсе?

    80
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 231
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 603
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 433
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 517

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 6
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 44
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 38
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 45
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 55
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 83
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 6
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 44
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео