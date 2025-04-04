Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества вдруг узнала, что в Латвии имеются "молодые люди, у которых есть меньше возможностей в жизни, что ставит их в неблагоприятную ситуацию в сравнении с их сверстниками".

Этим вопросом озаботились сразу три ведомства — Министерство образования и науки, Агентство международных молодежных программ и Государственное агентство развития образования. В этом году на молодежную политику в стране предусмотрено истратить 1,336 миллиона евро.

"В том числе этническая дискриминация"

Вариант "этнической дискриминации", оказывается, не исключен в отношении молодых людей. Всему причиной — "культурные отличия". Они учитываются в Основных направлениях развития детей, молодежи и семьи до 2027 года.

Оказывается, в категорию риска попадают молодые мигранты, беженцы, этнические меньшинства, молодые люди с "социальными препятствиями". В числе последних выделены: физическая или духовная инвалидность, трудности в обучении, экономические и географические затруднения, проблемы со здоровьем и социальные трудности. Всем им должны помочь власти разных уровней и активисты негосударственных организаций (НГО).

Считается, что "самоуправления и НГО планируют свою работу, основываясь на своем анализе нужд", а "в свою очередь, государство предлагает помощь/методическую поддержку и конкурсное финансирование проектов".

Например, в 2024году в самоуправлениях ЛР прошло 22 культурных вечера для молодежи (годом ранее только 12), причем в 9 случаях "приспосабливался язык мероприятия" (годом ранее — 9).

Самоуправление Саласпилсского края в своем проекте "особое внимание привлекло вовлечению русскоязычной молодежи". Активизировались и организации, существовавшие в Латвии еще сто лет назад: скауты и гайды (это девушки) ведут творческие мастерские и вечера, осуществляют работу с беженцами с Украины. Организация мазпулков объединяет молодежь с 13 до 25 лет, главным образом из сельских регионов.

Личный опыт обмена молодежью

"Цель — содействовать социальной включенности, толерантности, правам человека и ценности всех видов различий и разнообразия", — такую цель ставит перед собой Европейский корпус солидарности, в котором участвуют молодые люди 18–35 лет.

В рамках программы Erasmus+ молодежь, проще говоря, ездит друг к другу в гости.

Наша семья пару лет назад непосредственно приняла участие в такой акции. Для начала у нас на две недели поселился скромный юноша из австрийского города Грац. Папа у него австриец (с семьей не живет), мама из Индии, есть сестра.

Они вместе с моим младшим сыном ходили по музеям, съездили на море. К сожалению, в то время Латвию обильно завалило снегом. В ходе ответного визита наши отправились в Альпийскую республику, и тоже там неплохо провели время. Хотя и в чуточку стесненных условиях. К примеру, у нас гость жил в своей комнате, а мой сын у них с хозяином вдвоем.

"Спальные" районы что в Риге, что в Граце застроены похожими панельными домами, австрийский муниципальный вариант пониже и поскромней по метражу — зато и внешне дома, и подъезды, и внутрикварталка очень ухоженны. Квартиры у нас примерно одного уровня комфорта, школы аналогичны. Грац, как и Рига, город старинный — основан в 1128 году, есть что посмотреть.

Выяснилось также, что только–только достигшие 18–летия австрийцы максимально используют этот фактор для приобретения сигарет и спиртного, тут наш был как белая ворона. По крайней мере хоть чуточку пригодились несколько лет обучения немецкому, как второму иностранному.

Я потом подробным образом расспрашивал у сына — не было ли особых вопросов, ведь все–таки молодежь приехала из не самой простой страны ЕС? И война на востоке Европы уже шла… Ан нет — никакого особенного интереса, как будто бы они были с Мальты или Финляндии.

"С неохотой идут на уроки латышского"

А вот в планах обучения нашей молодежи на средства Евросоюза теперь значится — "разговор о войне через отражение ситуации с беженцами в Латвии", а также "образование мира"…

— В Латвии происходит переход на единую школу с обучением только на государственном языке, — подчеркнула зампред комиссии Анна Ранцане ("Новое Единство"). –Государственно важно вести эту работу с молодежью вне школы, чтобы каждый чувствовал себя услышанным, вовлеченным. Именно молодые люди будут теми, кто создаст в будущем сплоченную и безопасную Латвию. Конечно, каждый может назвать и позитивные, и негативные примеры, которые, может быть, громче прозвучали в СМИ. К примеру, ученики основной школы Саласпилса сняли ролик, в котором показали — с какой неохотой они идут на урок латышского языка. Хотя в своей молодости, помню, мы тоже говорили, что лучше бы умерли, чем шли на занятие.

"Неприязнь к изучению языка вызывает беспокойство", — отметила депутат правящей партии. Она также обратила внимание на инцидент, имевший место в 71–й школе, "когда молодые люди не знали, почему надо вставать, когда звучит гимн Украины".

Ранда Кенге, заместитель директора Департамента политики инициатив и развития Министерства образования и науки, указала, что работа с молодежью идет в основном помимо школ. Говоря о дискриминации, она подчеркнула, что, разумеется, с ней не обязательно сталкиваются все те, кто дома говорит по–русски. Однако такие прискорбные факты "могут быть, мы этого исключить не можем".

Госпожа Кенге сказала, что работа по интеграции теперь включена в число автономных функций самоуправлений. И здесь многое зависит от конкретного муниципалитета — в них выделяются те, кто уже несколько лет работает с прибывшими украинскими беженцами.

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