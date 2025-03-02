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«Есть еще депутаты, которые говорят по–русски!» Сейму предстоит многое исправить 12

Политика
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
«Есть еще депутаты, которые говорят по–русски!» Сейму предстоит многое исправить
ФОТО: dreamstime

Парламентарии попытались запретить своим коллегам общаться между собой, с посетителями и с журналистами "на языке страны–агрессора".

Ну, за демократию!

Демократия развивается и совершенствуется. Тому свидетельство — рассматриваемые вчера на пленарном заседании парламента очередные языковые поправки депутатов Национального объединения — на сей раз в Закон о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis).

Поправки в случае их принятия запретили бы депутатам в стенах парламента общаться между собой, с посетителями (избирателями), журналистами на ином языке, кроме латышского. Согласитесь, разве это не триумф демократии?

Правда, поняв, что в таком виде поправку все–таки большинство депутатов не примут, политики Нацобъединения предложили "альтернативный" вариант — запретить депутатам Сейма общаться на иностранных языках с гражданами Латвии. То есть если журналист обратится к депутату с просьбой дать интервью на английском или русском, то сперва депутат потребует у него паспорт, чтобы убедиться, что он иностранный подданный или, к примеру, негражданин.

А если он гражданин Латвии, но работает, к примеру, на телеканале CNN, то интервью на английском он сможет давать только на улице, а не в здании парламента.

Ну разве это не подтверждает укрепление в стране демократических тенденций?

А по–азербайджанки можно?

"Коллеги, мы находимся в ситуации, когда в стенах Сейма депутаты продолжают общаться на русском языке. Есть депутаты, которые коммуницируют с обществом на русском языке, есть депутаты, которые даже в годовщину войны здесь с латвийскими медиа говорят на языке страны–агрессора", — сокрушался депутат Национального объединения Артурс Бутанс и заключил: "Вот мы и дожили — идет четвертый год войны, а мы дискутируем, на каком языке нужно говорить в помещениях Сейма — на латышском или на русском".

Депутат Амиль Салимов ("Стабильности!") начал свое выступление… на азербайджанском языке, тем самым подчеркнув, что в Латвии и у депутатов могут быть разные родные языки и они вправе их использовать, в том числе и в публичном пространстве.

"Если мне, когда я нахожусь в Сейме, по телефону позвонят родители, то что, я не смогу с ними говорить на родном азербайджанском?" — риторически поинтересовался парламентарий.

"Не ставить под сомнение латышский язык"

Так или иначе, но эти поправки Нацобъединения были отклонены.

Примечательно, что депутаты "Нового Единства" Андрей Юдин и Агнесе Краста предложили в Кодексе депутатской этике записать, что "в публичном общении с латвийским обществом депутат использует латышский язык как общий язык общения".

Это бы привело к тому, что депутат не смог бы дать интервью, к примеру, на французском или ответить на ином языке, кроме латышского, на вопрос избирателей во время публичной встречи депутатов с жителями.

В результате на заседании комиссии была поддержана альтернативная редакция, предложенная сотрудниками юридического бюро Сейма: "Депутат в общении с латвийским обществом не допускает действий, которые бы ставили под сомнение важность латышского языка".

Данная формулировка была поддержана вчера и на пленарном заседании уже в третьем, окончательном чтении.

Через репрессии к сплочению общества?

Честно говоря, и эту формулировку можно очень широко интерпретировать.

"Я ее прочитал несколько раз — непонятно, чего авторы хотят этим добиться. Если два гражданина Латвии, у которых русский родной, будут говорить на русском, то они этим нарушат какую–то этику? Мне кажется, что это идиотизм, ведь бороться с родным языком… ну здесь невозможно победить…

Сегодня я хочу защитить всех тех граждан Латвии, у которых родной язык не латышский — они знают латышский, но все равно будут говорить дома на русском, и это совершенно нормально. Это происходит во всем мире, в какую бы страну вы ни поехали. Мы совершенно свернули не в ту степь. Это выбор каждого гражданина. И здесь не идет речь о России. Мы говорим о русском языке, а не о языке России. А на русском говорят миллионы и за пределами России! Это их родной язык.

Мне кажется, что это совершенно неправильная формула, каким образом мы хотим сплотить общество — посредством репрессий латыши не отказались от латышского в советское время, и сейчас русскоязычные не откажутся от русского языка. Поэтому давайте уважать друг друга и жить вместе!" — заявил депутат Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте").

Вчера же в продолжение "языковой темы" было поддержано и предложение о том, что впредь Кабинет министров будет присылать в Сейм отчет об укреплении госязыка и по этому вопросу будут проходить регулярные парламентские дебаты.

#латышский язык #сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (12)

  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Кому нужны больные наголову шестерки ,? У которых всё в долгу и которые как попугаи повторяют что им надо сказать и при этом воруют?

    23
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Лидеры стран Балтии не участвуют в лондонском саммите. Лидеры стран Балтии не участвуют в лондонском саммите. По данным дипломатических источников, на которые ссылалась британская телекомпания Sky News, они были «крайне недовольны» тем, что их не пригласили на эту встречу.

    15
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Когда к власти пришли фашисты, они поменяли все законы и начали чистку населения... К примеру евреев просто убивали миллионами сжигали в конслагерях... Всех тех кто был ни чистокровный ариец могли просто убить, и мы катится к этому? Когда людей распределяют по тому на каком языке они говорят?

    36
    1
  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    А если депутата избрал народ? Что можно исправить? Или конституция ни защищает людей и депутатов? Куда мы вообще катится?

    31
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го марта

    скоро местные мне будут сдавать наизусть знание Сталинской Конституции 1936г(с 01.01.21 действует на территории СССР) и Гос гимна Сталинская версия. Все пройдут фильтрацию-кого то на историческую родину в Шчецию, кого-то в Псих дом, кого-то в леса Коми на заготовки леса, кого-то на ремонт мостов в Риге и других местах

    18
    4
  • Д
    Дед
    2-го марта

    Ух, как эту нечисть от русского духа корежит. Есть подозрение, что не хуже, чем от освещенной воды. Может русский язык уже нужно ввести в лик святых? Вот и не верь после этого сказкам. Ведь все правда. Там всех баб Ёг и кощеев от русского духа выворачивало. Вот и мы дожили до сказки.

    60
    0
  • MT
    Michael T.
    2-го марта

    Раз разговаривать нельзя, то будем думать по-русски...И ???

    36
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го марта

    Как коты, от нечего делать яйца лижут, так рейхостройцы идентичность латышскую укрепляют. Надо что то делать, лишь бы нихера не делать.

    67
    0
  • JL
    Janina LV
    2-го марта

    Скоро в Сейме русский язык будут искать, как контрабанду – с собаками и обысками. При этом, депутаты чувствуют себя недостаточно европейскими, но остаются провинциальными.

    53
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го марта

    Возрастает год от года боль латышского народа. Говорят, что эту боль лечит только алкоголь...

    53
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    2-го марта

    Маразм...

    63
    0
  • 2-го марта

    других забот в стране нету? экономика на уровне, образование, медецина? или просто там ничего решить не можете?

    78
    0
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