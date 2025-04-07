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Трепещи, Вашингтон! Домбровскис раскрыл планы по подготовке ответного удара по США 2 1996

Политика
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Трепещи, Вашингтон! Домбровскис раскрыл планы по подготовке ответного удара по США
ФОТО: LETA

Домбровскис: страны ЕС уже на этой неделе могут принять решение об ответных тарифах в отношении США.

Страны Европейского союза (ЕС) на этой неделе обсудят и, возможно, уже примут решение об ответных тарифах в отношении США, рассказал сегодня журналистам еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Говоря о начатой администрацией президента США Дональда Трампа "тарифной войне", Домбровскис пояснил, что тарифы, конечно, окажут негативное экономическое влияние, поэтому ЕС готов к переговорам с администрацией США для поиска взаимоприемлемых решений.

"Если решения не будет, то мы готовы предпринять и ответные шаги - применить встречные тарифы. На этой неделе страны-участницы обсудят и, возможно, уже примут решение об ответных тарифах", - сказал Домбровскис, добавив, что ЕС "при определении тарифов пойдет в той же последовательности, что и США": сначала будут установлены тарифы на сталь и алюминий, потом на автомобили и их запасные части, затем горизонтальные взаимные тарифы.

Домбровских пояснил, что последний пакет тарифов еще предстоит проанализировать. "С одной стороны, надо показав готовность к принятию встречных мер, а с другой - оставить время для дальнейших переговоров", - сказал Домбровскис.

По его словам, рассчитанное экономическое влияние на ЕС пока невелико, но по мере эскалации во взаимном применении тарифов экономическое влияние возрастет. Кроме того, ЕС заинтересован работать над тем, чтобы сохранить функциональность сектора международной торговли на мировом уровне.

Как сообщалось, США установили таможенные тарифы в размере не менее 10% почти ко всем своим торговым партнерам. К отдельным странам применены значительно более высокие тарифы, размер которых зависит от торгового дефицита США в отношениях с конкретной страной. Импорт из стран ЕС со среды может облагаться таможенной пошлиной в размере 20%.

Таким образом Трамп пытается сократить торговый дефицит США, а также убедить компании перенести производство на территорию Соединенных Штатов. Кроме того, таким образом он рассчитывает получить дополнительные средства на финансирование обещанного в предвыборное время снижения налогов.

В 2024 году экспорт ЕС в США достиг 531,6 млрд евро, в которых товары составили всего 333,4 млрд. При этом в секторе услуг в торговле с США у ЕС наблюдается дефицит.

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(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го апреля

    Хряк не понимает на кого булку крошит...

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  • JL
    Janina LV
    7-го апреля

    Когда Домбровскис заявляет о готовности ЕС вести санкционную политику независимо от США, это напоминает попытку тени отделиться от своего владельца: амбиции велики, но результат предсказуем

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