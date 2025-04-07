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13 лет получал «гордую» зарплату в airBaltic! А что теперь? 2 1301

Политика
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
13 лет получал «гордую» зарплату в airBaltic! А что теперь?
ФОТО: LETA

Мартин Гаусс, покидающий пост председателя правления латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", гордится проделанной работой в авиакомпании за 13 лет, написал Гаусс в "Twitter".

Он отмечает, что в понедельник правительство Латвии как крупнейший акционер авиакомпании выразило недоверие, и совет "airBaltic" поступил соответствующим образом.

Гаусс добавил, что покидает авиакомпанию после 13 насыщенных лет работы и гордится тем, что ему удалось "построить" - устойчивую авиакомпанию, преданную команду и амбициозное видение. "Я отдавал всё и сделал бы это снова", - говорит Гаусс.

Он выразил благодарность всем, кто работал вместе с с ним.

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Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го апреля

    13 лет, а вы его "гордую" зарплату за эти годы назовите, сколько "осело" в его кармане без знания латышского языка вообще?

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  • AB
    Anna Belova
    8-го апреля

    А теперь будет второй кто получает такую зарплату

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