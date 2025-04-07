13 лет получал «гордую» зарплату в airBaltic! А что теперь?

Мартин Гаусс, покидающий пост председателя правления латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", гордится проделанной работой в авиакомпании за 13 лет, написал Гаусс в "Twitter".

Он отмечает, что в понедельник правительство Латвии как крупнейший акционер авиакомпании выразило недоверие, и совет "airBaltic" поступил соответствующим образом.

Гаусс добавил, что покидает авиакомпанию после 13 насыщенных лет работы и гордится тем, что ему удалось "построить" - устойчивую авиакомпанию, преданную команду и амбициозное видение. "Я отдавал всё и сделал бы это снова", - говорит Гаусс.

Он выразил благодарность всем, кто работал вместе с с ним.