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Ринкевич - Лондону: «Надеюсь, что это больше не повторится» 3

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
LETA
Ринкевич - Лондону: «Надеюсь, что это больше не повторится»
ФОТО: Unsplash

Встреча по вопросам обороны в Лондоне не разделила Европу, а была посвящена поддержке Украины, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу "TV24".

В воскресенье в Лондоне встретились лидеры ряда европейских стран. Перед началом саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел дистанционную встречу с руководителями стран Балтии, которые не были приглашены на встречу лично.

Как отметил президент, встреча была посвящена тому, что Европа может сделать для достижения справедливого мира в Украине. На прошлой неделе страны Балтии ясно выразили свою позицию, заявив, что для них неприемлемо то, что они не были приглашены. Ринкевич подчеркнул, что премьер-министр Великобритании принес свои извинения. Президент также выразил надежду, что Великобритания осознала свою ошибку.

"Надеюсь, что это больше не повторится. Литва и Эстония тоже выразили аналогичную позицию", - сказал президент.

Он напомнил, что 6 марта состоится заседании Евросовета, на котором будут обсуждаться вопросы об отмене потолка дефицита бюджета для оборонных расходов и выделении средств для Украины. Ринкевич отметил, что в настоящее время Европа пытается мобилизоваться и вместе с Украиной работает над собственным мирным планом, к которому попытается привлечь и США.

"Саммит не был задуман как ответ на то, что произошло в Белом доме в пятницу. Но за последние недели обстоятельства, к сожалению, сложились неудачно и возникло много негативных впечатлений, что вполне понятно. Долг политиков - попытаться шаг за шагом это разъяснить. Обеспокоенность есть не только в Латвии, но и во многих странах Европы", - сказал президент.

Говоря о том, как мобилизоваться Латвии, Ринкевич отметил, что необходимо прекратить "возню" по поводу того, как будут распределены места в правительстве. Президент повторил свою прежнюю позицию - либо коалиция возьмет себя в руки и начнет работать, либо должна уступить место другим.

Что касается мобилизации на уровне общества, то она должна заключаться в том, чтобы продолжать поддерживать Украину, вступать в Земессардзе и помогать стране другими способами.

"На этой неделе правительство должно разобраться с собой и принять решения, а затем посмотреть, как конкретно помочь оборонному сектору уже в этом году, чтобы решить наиболее неотложные задачи и подумать об увеличении расходов на оборону", - подчеркнул Ринкевич.

#эдгар ринкевич #великобритания
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го марта

    Проглотили...... :-)))))))))

    2
    0
  • Ч
    Чангл
    3-го марта

    До сих пор не понял, что балласт Европе не нужен. Это как чемодан без ручки, выкинуть жалко, а тянуть трудно. Видимо и России не нужны

    15
    1
  • JL
    Janina LV
    3-го марта

    Ринкевич надеется, что это больше не повторится… Интересно, о чём именно он переживает: о потере повода для русофобии или о том, что британцы вдруг начнут спрашивать Ринкевича о её собственных грехах?

    23
    0

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