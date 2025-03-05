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«Не только за счет увеличения дефицита бюджета» - Силиня рассказала, где будут брать деньги на оборону 3

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
«Не только за счет увеличения дефицита бюджета» - Силиня рассказала, где будут брать деньги на оборону
ФОТО: LETA

В повестку дня Евросовета, который пройдет на этой неделе в Брюсселе, включена особая приоритетная мера для восточных приграничных стран, которую предлагают страны Балтии вместе с Польшей, сообщила журналистам в среду премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

По словам Силини, проект обращает внимание на то, что восточные приграничные страны нуждаются в дополнительных расходах, потому что они защищают себя от нелегальной миграции, вкладывают много ресурсов в пограничную инфраструктуру, чего другие страны могут не делать, так как не являются внешней границей ни Европы, ни НАТО.

В то же время Силиня отметила, что хотела бы видеть в докладе Евросовета больше ясности по Украине.

Она отметила, что формируется коалиция желающих, в которой лидируют Великобритания и Франция, а также не только страны ЕС, но и Канада, Турция, Норвегия, Исландия. Эти страны готовы еще больше поддержать Украину, помочь ей в трансатлантических переговорах

Премьер-министр добавила, что расходы на оборону Латвии будут формироваться не только за счет увеличения дефицита бюджета, а из разных источников.

Премьер-министр отметила, что необходимо искать пути сокращения административных расходов в государственном управлении и самоуправлениях.

"Только после этого мы рассмотрим возможность увеличения дефицита бюджета", - сказала Силиня. Также планируется использовать инструменты, предлагаемые Европой, - возможности заимствования, совместные закупки, Европейский инвестиционный банк и, возможно, частный капитал.

#оборона #эвика силиня
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Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    5-го марта

    Наше правительство не думает о стране. Ин интересные темы как насрать. Восстановление связи, памяти . Не в их интересах. Силиня, иди снимался в фильмах для подростков. Хорошо выглядишь

    9
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Как хорошо было пока она болела , меньше тупых лозунгов было

    9
    0
  • 5-го марта

    политики говорят о мире а не о войне, но нашему правительству очень хочется войны как я вижу, значит как политики они полный ноль. безопасность создают рождаемостью и созданию хороших условий жизни, чтоб было кому защитить страну и главное чтоб у людей было желание воевать за свою власть. посмотрите на Швейцарию армии толком нету но каждый не пожалеет себя чтоб защитить своё правительство и никто на них не нападает потому-что они одно целое и не разделенны по нац признаку. просто создайте условия и народ за вас к чёрту на рога пойдёт

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