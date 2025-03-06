Правительству придется рассмотреть вопрос о повышении порога запрета на употребление алкоголя до 21 года

В четверг депутаты Сейма поручили Кабинету министров оценить, следует ли повысить возрастной порог запрета на продажу алкоголя до 21 года.

Сейм постановил, что оценка, основанная на международных рекомендациях и практике, должна также включать другие возможные решения по сокращению потребления алкоголя среди молодежи.

Кабинет министров должен представить оценку в Сейм до 31 октября 2026 года.

Решение принято по предложению Комиссии Сейма по мандатам, этике и представлениям с учетом коллективного представления «Алкоголь с 21 года», поданного в Сейм в феврале этого года и подписанного 10 728 гражданами Латвии.

Сбор подписей в поддержку этой инициативы начался в 2012 году.