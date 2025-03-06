Вике-Фрейберга назвала главные внутренние угрозы Латвии

Бывший президент также призывает уделять особое внимание внутренней безопасности, «чтобы страну нельзя было разрушить изнутри».

Она утверждает, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании заключить сделку с Россией и прекратил военную поддержку США Украины в ее оборонительной войне против агрессора, ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась.

«Если Трамп скажет: «Я больше не буду защищать Европу, а вы на моей стороне», то нам придется это принять во внимание». Нам необходимо срочно заняться укреплением нашей обороны и поиском надежных партнеров», — комментирует ситуацию Вике-Фрейберга.

Бывший президент заявил, что «Трамп — незакрепленная пушка». «Он может выстрелить не в ту сторону и даже потопить собственный корабль. Он опасен для самих американцев», — говорит Вике-Фрейберга.

Она убеждена, что Трамп в настоящее время разрушает баланс сил, установленный с момента принятия Конституции США, и хочет установить президентскую диктатуру с олигархическим правлением, подобную [президенту России Владимиру] Путину в России.

Поэтому Европа должна объединиться, чтобы защитить себя, и европейская солидарность должна укрепляться каждый день как в культурной, так и в оборонной сфере, считает Вике-Фрейберга.

Она отмечает, что Европа сейчас играет с высокими ставками, и Латвии следует сделать то же самое. «Мы должны продолжать объяснять Европе, что наша безопасность — это их безопасность. Нам необходимо сотрудничать с Германией, Францией и нашими ближайшими соседями в регионе. Латвия должна стремиться к избранию в важнейшие советы ООН, чтобы наш голос был сильнее», — подчеркивает бывший президент.

Кроме того, Вике-Фрейберга считает, что гораздо более тесная координация необходима и в военной сфере. «Не может быть 15 разных моделей танков и калибров снарядов — то, что производится в Европе, не сочетается друг с другом. «Немецкие и французские генералы, которые ушли в отставку со службы в своей стране и могут говорить открыто, также признали, что их страны почти преступно отказались от инвестиций в безопасность, полагаясь на Соединенные Штаты», — говорит бывший президент Латвии.

В то же время она категорически отвергает нагнетание страха в обществе. «Никто еще ничего не добился, испытывая страх». «Я отвергаю культивирование страха как нездорового и опасного состояния ума», — говорит Вике-Фрейберга.

Она напоминает нам, что Латвия свободна, и мы можем укреплять ее разными способами. «Стыдно жаловаться на свою незащищенность, в то время как людей на Украине разрывают на куски и хоронят под руинами их домов. Поступи на государственную службу, займись политикой, бизнесом. Учись, изучай, действуй. Только действие создает безопасность», — говорит бывший президент.

Призывая людей готовиться к выборам в Сейм и поддерживать честных, способных людей, идущих в политику, она напоминает нам, что демократия работает до тех пор, пока каждый из нас готов в ней участвовать.