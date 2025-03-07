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«150 миллиардов евро в виде оборонных кредитов» - Силиня рассказала, как правильно вооружаться 3

Политика
Дата публикации: 07.03.2025
LETA
«150 миллиардов евро в виде оборонных кредитов» - Силиня рассказала, как правильно вооружаться

Совместные военные закупки в Европейском союзе (ЕС) сократят расходы и будут способствовать сотрудничеству, считает премьер-министр Эвика Силиня.

В четверг она приняла участие во внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе, на котором лидеры стран договорились о значительных инвестициях в оборону и быстром развитии военной промышленности.

"Самое главное - это наличие дополнительного финансирования, предлагающего до 150 миллиардов евро в виде оборонных кредитов", - говорит премьер-министр.

На повестке дня чрезвычайного Евросовета стояли вопросы укрепления европейской безопасности и увеличения расходов на оборону.

"Вместе с другими европейскими лидерами мы договорились о быстром развитии военной промышленности в ЕС, чтобы она стала более независимой и обеспечивала государства всем необходимым", - сказал премьер-министр, добавив, что важно, чтобы эти шаги предпринимались в тесной координации с НАТО и союзниками.

По сообщению Государственной канцелярии, премьер-министр вместе со своими коллегами из стран Балтии и Польши также добилась того, чтобы на европейском уровне вновь была подчеркнута важность защиты внешней границы Латвии.

#оборона #эвика силиня
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33

Комментарии (3)

  • НС
    Николай Семёнов
    7-го марта

    А ты миллиарды клади из своего кармана, а не из карманов людей.

    35
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    7-го марта

    Мы договорились… совместно с другими… Она правда не понимает что если бы она сказала нет, то решение было бы такое же, что с ней никто не собирался договариваться и никакого веса ее мнение не имеет?

    40
    0
  • JB
    Janis Berzin
    7-го марта

    "Самое главное - это наличие дополнительного финансирования, предлагающего до 150 миллиардов евро в виде оборонных кредитов" - для представителей правящего класса приоритет прибыли владельцев ВПК, а не восстановление демографии вымирающей страны. Для собственников SAAB выгоднее война, чем нейтральная Швеция. Капитализм..

    43
    0

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