«150 миллиардов евро в виде оборонных кредитов» - Силиня рассказала, как правильно вооружаться

Совместные военные закупки в Европейском союзе (ЕС) сократят расходы и будут способствовать сотрудничеству, считает премьер-министр Эвика Силиня.

В четверг она приняла участие во внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе, на котором лидеры стран договорились о значительных инвестициях в оборону и быстром развитии военной промышленности.

"Самое главное - это наличие дополнительного финансирования, предлагающего до 150 миллиардов евро в виде оборонных кредитов", - говорит премьер-министр.

На повестке дня чрезвычайного Евросовета стояли вопросы укрепления европейской безопасности и увеличения расходов на оборону.

"Вместе с другими европейскими лидерами мы договорились о быстром развитии военной промышленности в ЕС, чтобы она стала более независимой и обеспечивала государства всем необходимым", - сказал премьер-министр, добавив, что важно, чтобы эти шаги предпринимались в тесной координации с НАТО и союзниками.

По сообщению Государственной канцелярии, премьер-министр вместе со своими коллегами из стран Балтии и Польши также добилась того, чтобы на европейском уровне вновь была подчеркнута важность защиты внешней границы Латвии.