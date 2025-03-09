Baltijas balss logotype

Берите пример с нас! Ринкевич призвал европейские страны ввести обязательную военную службу 6

Политика
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Берите пример с нас! Ринкевич призвал европейские страны ввести обязательную военную службу

Европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону, учитывая «взлеты и падения» в отношениях с США. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в воскресенье, 9 марта, в интервью программе «Sky Sunday Morning» британского телеканала Sky News.

Президент также призвал другие европейские страны последовать примеру Латвии и ввести обязательную военную службу, поскольку континент в военном отношении «довольно слаб».

«Мы фактически восстановили воинскую повинность, которая называется Службой государственной обороны. И она обязательна для мужчин».

В настоящее время мы только формируем первые подразделения с 2023 года, которые будут сформированы скорее на основе добровольного набора, чем призыва. Но да, идет дискуссия о том, следует ли вводить воинскую повинность и для женщин. На данный момент решение еще не принято. Но на самом деле мы говорим о том, чтобы получить большее число солдат в наших силах обороны ранее 2028 года», — сказал Ринкевич.

#эдгар ринкевич #оборона
3
67

Комментарии (6)

  • Мп
    Мимо проходил
    10-го марта

    Ринкевич, отправь служить своего сына! Ах, нет такого... А с чего это у всей элитки, которая агитирует за войну с Россией, своих детей нет? Сознательно или просто такие ущербные уродились?

    13
    0
  • JL
    Janina LV
    10-го марта

    Призыв к всеобщей военной службе от Латвии – это как рекомендация от вегана о лучших мясных блюдах в Лидо. Совет от страны, которая теряет население быстрее, чем обучает солдат, выглядит так же убедительно, как реклама диеты от человека, который весит 200 кг.

    21
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    10-го марта

    Хитрый утырок сам не служил, сам на войну не пойдет в случае чего, но «берите пример с нас» говорит уверенно. Не договаривайтесь, не прекращайте войны, как этот агрессивный Трамп, а введите принудительную отправку на смерть как прогрессивный Ринкевич. Я не понимаю - он себя слышит? Почему за его хотелки молодые люди должны жертвовать свободой. и жизнью?

    48
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го марта

    Trump - -Vladimir! What is Latvia?

    -It's small village near Leningrad....

    17
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го марта

    а какие новости еще с Хутора? элитка поносит ртом все время. вся Прибалтика помещается в Ленинграде с 5,5 млн жителей

    25
    2
  • JB
    Janis Berzin
    10-го марта

    ББ стал помойкой. В место новостей ББ выкладывает пережёванный кал - кто что сказал, квакнул, хрюкнул, перданул (эксперд). Про события минимум, а только мнения и заявления, комментарии персонажей ничего не вызывающих кроме презрения и раздражения.

    43
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео