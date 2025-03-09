Берите пример с нас! Ринкевич призвал европейские страны ввести обязательную военную службу

Европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону, учитывая «взлеты и падения» в отношениях с США. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в воскресенье, 9 марта, в интервью программе «Sky Sunday Morning» британского телеканала Sky News.

Президент также призвал другие европейские страны последовать примеру Латвии и ввести обязательную военную службу, поскольку континент в военном отношении «довольно слаб».

«Мы фактически восстановили воинскую повинность, которая называется Службой государственной обороны. И она обязательна для мужчин».

В настоящее время мы только формируем первые подразделения с 2023 года, которые будут сформированы скорее на основе добровольного набора, чем призыва. Но да, идет дискуссия о том, следует ли вводить воинскую повинность и для женщин. На данный момент решение еще не принято. Но на самом деле мы говорим о том, чтобы получить большее число солдат в наших силах обороны ранее 2028 года», — сказал Ринкевич.