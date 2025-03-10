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Латвийские власти проигрывают в информационной войне - мнение 2

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
LETA
Латвийские власти проигрывают в информационной войне - мнение
ФОТО: Unsplash

Уже три года война России на Украине затрагивает и страны Балтии. Никто не говорит об этом вслух, но местные компании и иностранные инвесторы включают риск войны в свои расчеты. Экономисты признают, что и население делает то же самое.

Неожиданно резкое снижение рождаемости в прошлом году, скорее всего, также связано с неуверенностью в будущем.

Старых методов коммуникации государства с обществом уже недостаточно, сообщает программа "Ничего личного" на телеканале TV3. Президент Ринкевич, который активно пользуется интернетом, написал на английском языке в социальных сетях после официальной встречи представителей США и России: "Никогда не прекращайте паниковать". Никаких комментариев от других официальных лиц на тот момент не поступало. Позднее президент более подробно выступил в СМИ. Но почти каждый день приносил все более тревожные новости - сомнения относительно будущего НАТО, о коалиции США с Россией в голосовании в ООН.

Страны Балтии не были приглашены на саммит европейских лидеров в Лондоне, поэтому в социальных сетях распространялись тревожные слухи. Люди не могли найти ответа на вопрос, почему так происходит, ни в аккаунтах премьер-министра, ни в аккаунтах министра иностранных дел в социальных сетях. Премьер-министр лишь дипломатично дала понять, как высоко она ценит лидерство Великобритании и заявила, что расходы Латвии на оборону в следующем году достигнут 4% от ВВП. "В нашем чрезвычайно быстром информационном потоке порой действительно приходится ждать - выскажутся все, кроме официальных лиц, и это довольно опасная ситуация. Если есть вопрос, который остро стоит в обществе, то выскажитесь по нему, даже если реальный ответ или реальный результат еще не известны, но, по крайней мере, скажите, да, мы понимаем, что это проблема, и в какой-то момент мы поговорим об этом, потому что прямо сейчас мы делаем то-то и то-то", - говорит партнер аналитической группы "PowerHouse Latvia" Мартиньш Даугулис.

Все больше людей получают новости из социальных сетей и не пользуются традиционными СМИ. В условиях информационной войны новости до них не доходят вообще или доходят искаженными.

TV3.lv

#информация
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Григорий Антонов
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0

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го марта

    Латышской власти не нужно мнение 40% населения, она высокомерно пытается с ними общаться на чужом языке, значит эти люди будут искать информацию , где то в других местах и вряд ли она совпадет с мнением этих властей.

    28
    0
  • JL
    Janina LV
    10-го марта

    Когда пропаганда слабее реальности, власти объявляют реальность - вражеским нарративом. Латвийские власти в борьбе за умы напоминают иллюзиониста, который забыл, что зрители уже видели, как он прячет кролика в рукаве.

    30
    0

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