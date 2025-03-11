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Стало известно - верят ли жители Латвии в рестарт правительства Силини? 1

Политика
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Стало известно - верят ли жители Латвии в рестарт правительства Силини?
ФОТО: LETA

Более половины или 66% жителей Латвии считают, что "рестарт" правительства, запланированный премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), не улучшит работу правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией "Kantar" по заказу "360TV Ziņas".

Чаще не видели смысла в смене министров мужчины, люди в возрасте от 45 до 65 лет и люди с высоким доходом (1 501 евро и более).

6% жителей Латвии считают, что рестарт улучшит работу правительства, о чем в ходе опроса чаще заявляли молодые люди - 18-24 лет.

28 % затруднились сформулировать свое мнение по этому вопросу. Чаще не могли дать конкретного ответа женщины и 18-24-летние респонденты.

66 % жителей Латвии заявили в ходе опроса, что в отставку должно уйти все правительство, а не отдельные министры. С этим утверждением категорически согласны 38 % жителей, причем чаще всего об этом заявляли мужчины, люди в возрасте 55-65 лет, нелатыши, жители Латгале и люди с низким доходом (до 300 евро на человека в семье).

28 % населения частично согласились с утверждением, что все правительство должно уйти в отставку. Чаще об этом заявляли более молодые люди в возрасте 18-24 лет.

16 % жителей Латвии не считают, что все правительство должно уйти в отставку, а еще 18 % не дали ответа на этот вопрос.

В опросе, который проходил с 4 февраля по 6 февраля 2025 года, участвовали 800 жителей Латвии в возрасте 18-65 лет.

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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    11-го марта

    И тем не менее они снова победят. Это и есть дерьмократия. Где голос не решает ничего. Как воровали так и будут

    17
    0

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