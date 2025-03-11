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На оборону денег не жалко: сколько Латвия получит от Брюсселя на военные расходы 0

Политика
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
На оборону денег не жалко: сколько Латвия получит от Брюсселя на военные расходы
ФОТО: dreamstime

"У нас столько денег, сколько никогда не было", — говорил Кришьянис Кариньш во время своего первого премьерства, перед ковидной пандемией…

Потом, правда, оказалось, что бюджетных денег для поддержки населения и бизнеса нет — и нужно просто занимать средства, то есть брать кредиты. И вот спустя шесть лет Евросоюз оказался примерно в такой же ситуации — вроде бы деньги есть, в том числе и на оборону, но эти деньги — кредитные!

Европейцы, видимо, должны быть благодарны Трампу, поскольку его изоляционистская политика, а точнее — требование справедливости (почему в оборону Европы должна вкладываться главным образом Америка?), побудила Брюссель начать греть свою экономику и развивать производство.

На днях Еврокомиссия вышла со своим планом укрепления безопасности ЕС, и Евросовет, то есть главы государств и правительств стран ЕС, уже этот план одобрил.

Мобилизация денег

В чем суть плана и как это отразится на Латвии?

Брюссель хочет собрать 800 миллиардов евро на укрепление обороноспособности континента. Но не спешите радоваться приходу и в нашу страну бешеных денег. Мобилизация в понимании Брюсселя означает, что каждая из 27 стран ЕС за счет увеличения бюджетного дефицита на оборону в размере 1,5% наращивает финансирование военной сферы — закупка вооружений и развитие военной промышленности.

Поясним: эти 1,5% от ВВП выводятся за пределы допустимого в ЕС бюджетного дефицита в размере 3%.

Если мы говорим о Латвии, то в этом году мы практически приблизились к данной границе — бюджет–2025 был принят с дефицитом 2,99% от ВВП. Теперь, с учетом новых установок Евросоюза, Латвия может составлять бюджет с дефицитом до 3%, не считая оборонные расходы.

При этом дополнительные средства на оборону можно будет получить не только и не столько за счет дорогостоящих коммерческих кредитов, сколько за счет создающегося в ЕС заемного фонда в размере 150 миллиардов евро.

Это будут займы под минимальные проценты. Однако общая сумма фонда весьма скромная — ведь эти деньги нужно поделить на 27 стран и распределить на пять лет, что будет действовать программа таких оборонных займов.

Впрочем, Латвии много и не надо — мы просто большие суммы, образно говоря, и не съедим. Зато можно будет занять минимально необходимые средства на то, чтобы, как потребовал президент, довести оборонный бюджет до 4–4,2% и идти к 5% от ВВП. Можно прогнозировать, что в следующем году военная сфера дополнительно получит 240–280 миллионов евро.

Разогрев экономики

Милитаризация особо будет выгодна для тех стран ЕС, где уже есть развитая промышленность, но где в последнее время экономика явно стагнирует. Самый яркий пример — Германия, будущий канцлер которой Мерц уже объявил о намерении резко увеличить ассигнования на оборону.

Как показывает история, вложение денег в ВПК — это прекрасный способ разогрева экономики. Отметим, что Германия, Австрия и Латвия образовали по итогам минувшего года тройку стран с самым низким ростом ВВП!

Так или иначе, но оборонная сфера ЛР снова получит запрашиваемые средства. А как же остальные сферы — и прежде всего социальная и медицинская?

А на медицину хоть что–нибудь останется?

На днях министр экономики Виктор Валайнис вышел с предложением ликвидировать Фонд интеграции общества и Государственную земельную службу, передав их функции соответствующим министерствам. В этом есть резон — по крайней мере только эти шаги позволят высвободить средства, к примеру, на срочную финансовую помощь больницам. А больницам нынче не хватает 41 миллион евро!

Кстати, об этом медики предупреждали еще в конце минувшего года: если власти не найдут дополнительные средства, то доступность медуслуг еще снизится. Сегодня это можно наглядно увидеть на территории, к примеру, больницы Страдыня, где в отдельные дни выстраиваются очереди из скорых, ожидающих, когда медики приемного отделения смогут принять их пациентов!

Может, конечно, нам лишняя гаубица и бронетранспортер и не помешает, но, по–моему, сперва нужно позаботиться о своих жителях, которые не могут получить своевременную медпомощь. А иначе кого мы будем защищать при помощи пушек и танков?

Очевидно, что если в этом году медицине требовалось минимум 180 миллионов дополнительно (а получило здравоохранение чуть более 30 миллионов), то в следующем году потребуется примерно столько же, сколько и на оборону — 240 миллионов. Где взять эти деньги?

Вероятно, один из вариантов — за счет увеличения бюджетного дефицита (кредиты) и за счет перераспределения части средств еврофондов — Брюссель в этой же программе укрепления обороноспособности предусмотрел и более эластичное использование еврофондов: возможно, к примеру, часть средств на "зеленую экономику" можно будет перенаправить на здравоохранение.

#оборона #военные расходы
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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