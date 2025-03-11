Президент посетит завод дронов и предприятие военных технологий

Президент Эдгар Ринкевич сегодня посетит рижское подразделение предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов "Edge Autonomy" и предприятие военных технологий "Origin Robotics", сообщили в президентской канцелярии.

Визит на завод "Edge Autonomy" в Марупе состоится в 13:15, и в ходе него президент ознакомится с деятельностью предприятия и его продукцией. В свою очередь в 14:30 Ринкевич побывает на предприятии "Origin Robotics", специализирующемся на разработке автономных беспилотных систем. Во время визита президент ознакомится с деятельностью компании, производимыми ею технологиями и их применением.

Как сообщалось, американская компания космической инфраструктуры "Redwire" намерена приобрести предприятие по производству дронов "Edge Autonomy" за 925 млн долларов США (884 млн евро). Одно из подразделений "Edge Autonomy" работает в Латвии.

Предприятие "Origin Robotics" в конце прошлого года получило подтверждение от Европейской комиссии о выделении 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда для разработки беспилотной системы целеуказания, что значительно расширит возможности использования высокоточных боеприпасов.