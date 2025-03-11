Baltijas balss logotype

Президент посетит завод дронов и предприятие военных технологий 0

Политика
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
Президент посетит завод дронов и предприятие военных технологий
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич сегодня посетит рижское подразделение предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов "Edge Autonomy" и предприятие военных технологий "Origin Robotics", сообщили в президентской канцелярии.

Визит на завод "Edge Autonomy" в Марупе состоится в 13:15, и в ходе него президент ознакомится с деятельностью предприятия и его продукцией. В свою очередь в 14:30 Ринкевич побывает на предприятии "Origin Robotics", специализирующемся на разработке автономных беспилотных систем. Во время визита президент ознакомится с деятельностью компании, производимыми ею технологиями и их применением.

Как сообщалось, американская компания космической инфраструктуры "Redwire" намерена приобрести предприятие по производству дронов "Edge Autonomy" за 925 млн долларов США (884 млн евро). Одно из подразделений "Edge Autonomy" работает в Латвии.

Предприятие "Origin Robotics" в конце прошлого года получило подтверждение от Европейской комиссии о выделении 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда для разработки беспилотной системы целеуказания, что значительно расширит возможности использования высокоточных боеприпасов.

#эдгар ринкевич #оборона
0
10

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео