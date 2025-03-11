США продолжат финансирование военной помощи Латвии

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, по мнению Браже, это еще одно доказательство общего понимания и заинтересованности нашего стратегического союзника США и стран Балтии в укреплении оборонного сотрудничества и создании более сильного и безопасного альянса НАТО.

"Наше взаимное сотрудничество соответствует национальным интересам Латвии и США и делает наши страны более безопасными, сильными и процветающими", - подчеркнул министр иностранных дел Латвии.

Она подчеркнула, что программа иностранного военного финансирования позволит Латвии продолжать приобретать у США важное военное оборудование, такое как системы противовоздушной обороны, системы оружия дальнего действия и боеприпасы. Программа международного военного образования и подготовки позволит странам Балтии готовить военный персонал в военных академиях США.

В 2024 году Латвия получила от США военную помощь на общую сумму 80 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Латвии подтвердила, что страны Балтии являются ближайшими союзниками и друзьями США как в альянсе НАТО, так и в евроатлантическом пространстве. Она напомнила, что во время всех рабочих визитов в США конгрессмены, сенаторы обеих партий и представители новой администрации высоко оценили лидерство Латвии и всех стран Балтии в НАТО по инвестициям в безопасность и оборону. Представители стран Балтии и США также разделяют мнение о том, что Европе необходимо больше инвестировать в оборону и что потенциал НАТО нужно укреплять и дальше, в том числе на предстоящем летом саммите НАТО в Гааге.

Распоряжение о продолжении финансирования Программы зарубежного военного финансирования и Международной программы военного образования и подготовки для стран Балтии был подписан госсекретарем США Рубио 7 марта.