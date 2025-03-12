Правительство, скорее всего, будет искать средства на оборону, в том числе пересматривая налоги - эксперт

Дополнительное финансирование, необходимое для обеспечения обороны, можно найти в государственном управлении, однако решения о сокращении расходов будут болезненными, и, скорее всего, правительство не сможет их принять, поэтому также будут пересматриваться налоги, прогнозирует главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис в интервью агентству LETA.

Он напомнил, что уже в прошлом году, формируя бюджет на этот год, было решено увеличивать доходы бюджета, а не сокращать расходы в других секторах. В частности, был повышен подоходный налог с населения, введены новые налоги для отдельных секторов, например, банков, а также увеличены ставки акцизного налога.

"Возможность таким образом продолжать наращивать бюджетные доходы довольно ограничена, поскольку это напрямую влияет на международную конкурентоспособность латвийских предприятий, что может серьезно ударить по экономике. Латвийским производителям будет сложнее привлекать новые заказы, экспортерам – сохранять конкурентоспособность. Поэтому возникает вопрос, как дополнительно финансировать оборону, сокращая расходы в других сферах", – сказал экономист.

По его словам, в настоящее время валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии немного превышает 40 миллиардов евро. Таким образом, чтобы увеличить финансирование оборонного сектора на один процентный пункт ВВП, потребуется около 400 миллионов евро. Общие расходы государственного бюджета на этот год составляют 17,14 миллиарда евро, а это значит, что для поиска данной суммы в государственном управлении бюджетные расходы должны быть уменьшены на 2,3–2,5%.

На вопрос, реально ли такое сокращение, Пургайлис ответил, что это возможно, но будет довольно болезненно.

Он отметил, что в последние годы государственное управление "раздулось", а рост средней заработной платы показывает, что в государственном секторе зарплаты росли быстрее, чем в частном. Это также означает, что расходы в госсекторе увеличивались быстрее, чем в частном.

"Это наводит на мысль, что можно как сократить размеры государственного управления, так и замедлить темпы роста зарплат в нем. Поэтому я считаю, что в бюджете в 17 миллиардов евро реально найти 2,5% на оборону. Но это будет сложно, поскольку правящая коалиция не заинтересована в принятии болезненных решений. В результате процесс может затянуться, затем приблизятся выборы в Сейм, политика и экономика будут тесно переплетены, и принимать сложные решения станет еще труднее. Скорее всего, баланс будет найден между сокращением бюджетных расходов и увеличением доходов, то есть пересмотром налогов", – отметил Пургайлис.

Он добавил, что "козырем, который остается у Министерства финансов", является ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Скорее всего, Латвии, как и Эстонии, придется повышать ставку НДС, чтобы получить дополнительные средства на оборону.

Также остается вопрос, насколько дополнительное финансирование оборонного сектора сможет положительно повлиять на латвийскую экономику, поскольку в настоящее время оборонная индустрия в Латвии очень мала.

"Если мы сумеем использовать это время для создания сильной местной оборонной индустрии и направим максимальную часть дополнительных средств в национальную экономику – для создания новых предприятий, совместных компаний с крупными игроками оборонной индустрии, строительства военной инфраструктуры с привлечением отечественных компаний – это будет стимулировать местную экономику, латвийские предприятия смогут получать заказы и производить продукцию. Однако при этом ясно, что возможностей местной оборонной индустрии недостаточно для создания необходимой оборонной функции, так как требуется противовоздушная оборона, серьезная военная техника, которую придется закупать за границей", – подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что правительство взяло на себя обязательство разработать план, чтобы уже в этом году довести финансирование обороны до 4% ВВП, а в последующие годы увеличить его до 5% ВВП. Бюджет обороны на 2025 год запланирован на уровне 3,66% ВВП, или 1,56 миллиарда евро.