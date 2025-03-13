Правительство на правильном пути или... распустить Сейм. В парламенте жаркие дебаты

Не факт, что сегодня депутаты успеют рассмотреть всю повестку пленарного заседания, поскольку только для участия в дебатах по докладу премьера записалось 28 человек - это депутаты от правящей коалиции и оппозиции, а также сами министры правительства. Как уже сообщалось, сегодня в Сейме рассматривается доклад премьера о работе правительства в истекшем году и планы на этот год. Эвика Силиня, выступая с трибуны Сейма, как и следовало ожидать, хвалила собственное правительство за усилия по укреплению обороноспособности страны, за шаги по привлечению инвестиций и разогреву экономики (в частности - создается перспективный центр искусственного интеллекта)... Премьер снова говорила о решимости уменьшать бюрократию - в тесном взаимодействии с "жертвами" этой бюрократии: предпринимательскими организациями. Силиня упомянула и желание правительства улучшить демографическую ситуацию.

Лидер входящей в коалицию партии "Прогрессивные" Андрейс Шуваев, продолжая тему демографии, призвал увеличить пособия по уходу за ребенком и особое внимание уделить поддержке именно молодых родителей - в частности создать условия для того, чтобы оба молодых родителя могли продолжать работать - хотя бы на полставки, и при этом ухаживать за маленьким ребенком.

Понятное дело, что оппозиция была настроена по отношению к правительству, мягко говоря, скептически. Особенно резко от имени фракции "Латвия на первом месте" выступил ее лидер Айнарс Шлесерс, заявив, что правительство только способно плодить долги и вместо того, чтобы сократить бюрократию на 30 процентов, закрыв ненужные конторы, оно предлагает уменьшить бюрократию на символические 5%. "Очевидно всем, что уже ничего этот Сейм в оставшиеся полтора года до выборов сделать не сможет. Будем призывать президента распустить Сейм!" - заявил политик, заодно жестко раскритиковав правительство за их антитрампрвскую пропаганду. "Трамп - это не какое-нибудь частное лицо сегодня, а президент державы номер один. Именно от США зависит наша независимость, а не от слабой и трусливой Европы", - заметил А.Шлесерс.