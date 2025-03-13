Предлагают удвоить необлагаемый минимум для украинских гражданских жителей-нерезидентов

Коалиционные депутаты подготовили поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают увеличение минимума необлагаемого налогом дохода для украинских граждан-нерезидентов с 250 евро в месяц до 510 евро в месяц, пишет ЛЕТА.

В аннотации к законопроекту объясняется, что изменения необходимы для поддержки гражданских жителей Украины с учетом продолжительности войны, развязанной Россией.

В настоящее время для граждан Украины-нерезидентов Латвии применяется необлагаемый минимум в размере 250 евро в месяц, а с 1 января 2025 года для резидентов Латвии будет установлен единый необлагаемый минимум в 510 евро в месяц.

Таким образом, законопроект предусматривает также увеличение необлагаемого минимума для граждан Украины-нерезидентов до 510 евро в месяц.

Согласно аннотации, поправки положительно повлияют на доходы граждан Украины-нерезидентов, увеличив их финансовую поддержку.

Предполагается, что эти изменения вступят в силу 1 мая 2025 года.