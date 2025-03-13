Сейм заслушает ежегодный отчет премьер-министра о работе Кабинета министров

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сегодня в 9:00 выступит на заседании Сейма с ежегодным отчетом о результатах работы и планах Кабинета министров, свидетельствует повестка дня премьер-министра.

После выступления Силини пройдут дебаты, в которых примут участие депутаты Сейма и министр обороны Андрис Спрудс.

В отчете глава правительства расскажет о работе и задачах правительства во всех важнейших сферах - обороны, безопасности, внешней политики, здравоохранения, экономики и др.