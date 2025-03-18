Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши рекомендуют своим странам выйти из Оттавской конвенции 1 1575

Политика
Дата публикации: 18.03.2025
LETA
Изображение к статье: Министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши рекомендуют своим странам выйти из Оттавской конвенции

Министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли региональной договоренности о том, чтобы рекомендовать своим странам для укрепления границ выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщили в Министерстве обороны.

Такое решение принято с учетом изменения ситуации с безопасностью в регионе, оборонных нужд Латвии и консультаций с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона.

Министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что министерство рассматривает все возможности для усиления политики сдерживания и обороноспособности Латвии. По словам Спрудса, необходимо готовиться к тому, что Россия продолжит представлять угрозу для региона, независимо от того, как будут развиваться события в Украине.

Выход из Оттавской конвенции станет потенциальной возможностью начать производство противопехотных мин при соблюдении международных норм и гуманитарного права, и по этому вопросу Латвия будет консультироваться с союзниками, сказал министр.

Премьер-министр Эвика Силиня написала в твиттере, что рекомендации министров обороны очень важны для Латвии и в этом вопросе необходим единый региональный подход вместе с Литвой, Эстонией и Польшей.

"Мы как можно скорее рассмотрим этот вопрос в правительстве, чтобы принять решение о дальнейших действиях Латвии", - сказала премьер.

Минобороны и Национальные вооруженные силы провели оценку участия Латвии в Оттавской конвенции, проанализировав эффективность использования противопехотных мин и политические аспекты, связанные с позицией союзников по обязательствам конвенции. Также анализировались практические аспекты, связанные с приобретением или производством таких боеприпасов.

В результате анализа был сделан вывод о возможности развития производства противопехотных мин в Латвии и странах региона. Латвия обладает необходимыми возможностями и развитой отраслью металлообработки, а сотрудничество со странами региона позволит снизить зависимость от зарубежных поставок, особенно взрывчатых веществ и боевых снарядов, отметили в Минобороны.

Оттавский договор, или конвенция о запрещении применения, хранения и производства противопехотных мин и их уничтожении, предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины. Конвенция вступила в силу в 1999 году, и ее подписали более 160 стран, включая большинство западных государств. Латвия присоединилась к конвенции в 2005 году.

К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

×
Читайте нас также:
#оборона #мины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео