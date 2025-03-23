Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официального издания «Latvijas vēstnesis».

Совет получил письмо от другого компетентного государственного административного учреждения о том, что сайты «russiancouncil.ru», «tatar-inform.ru», «globalaffairs.ru», «wyffest.com», «trk7.ru», «duma.gov.ru», «aftershock.news», «vsluh.ru» и «informpskov.ru» распространяют официальную позицию России по вопросам внешней политики и политики международной безопасности, в частности, по войне России на Украине, российскую дезинформацию и пропаганду о военной агрессии России на Украине, благоприятное для России понимание истории, а также создают благоприятное отношение к России.

По мнению учреждения, это может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвийского государства в отношении Украины.

При проверке веб-сайтов было установлено, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в России и мире, в том числе о войне на Украине, оправдывая вторжение России на Украину и поддерживая присоединение частей Украины к России.

На сайте также содержалась информация о «специальной военной операции» на Украине в соответствии с российской пропагандой, а опубликованная информация была направлена против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

«Подобная информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное восприятие мировых событий, негативно повлиять на сосуществование различных групп в обществе и создать угрозу национальной безопасности Латвии», — говорится в решении NEPLP.

Совет пришел к выводу, что веб-сайты используются, например, для распространения пропаганды, военной пропаганды, поддержки войны на Украине, в том числе называя ее «спецоперацией» (так в России называют начатую ей войну), а также для распространения информации, направленной против украинского государства и украинской нации.