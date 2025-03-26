У жителей Латвии остается один способ достучаться до законодателей — через сбор подписей под той или иной инициативой на платформе manabalss.lv.

Напомним, что для того, чтобы законопроект "от народа" можно было направить для оценки в Сейм, в его (законопроекта) поддержку должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей совершеннолетних граждан ЛР.

И латвийцы этой возможностью почувствовать себя "немножко законотворцами" активно пользуются. Народные инициативы поступают в парламент почти каждый месяц.

Не дают депутатам скучать

Так, только на этой неделе будут рассмотрены две инициативы — одна по существу, а другая — в предварительном порядке.

А именно: Комиссия по социальным делать обсудит по существу инициативу о моральной и практической помощи женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде. Авторы инициативы настаивают на том, чтобы государство финансировало психологическую (и не только) помощь в случае депрессии у женщин, ждущих ребенка, или уже после родов.

В свою очередь, Комиссия по мандатам, этике и заявлениям решит, передавать ли в профильную комиссию или правительству призыв о сохранении возможности удаленного обучения в рамках основного образования.

Отметим, что очень часто толчком для народных инициатив являются предложения правительства и парламента. То есть народ оперативно реагирует на спорные предложения властей или даже еще только на высказанные политиками идеи–фикс.

Например, не успел кто–то в Министерстве образования заикнуться о продлении учебного года — к примеру до июля, как тут же появилась народная инициатива "о сохранении детям детства". Авторы считают, что нужно позволить латвийским детям с учетом особенностей нашего климата хотя бы летом насладиться теплой погодой, отдохнуть и набраться сил.

Эту позицию уже поддержали 9836 человек, и можно ожидать, что в ближайшие недели необходимое количество подписей для передачи этой инициативы в Сейм будет собрано.

Иногда встречаются две противоположные инициативы. Например, идет сбор подписей как за выход Латвии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, так и за то, чтобы наша страна продолжала соблюдать данную конвенцию.

Зачастую авторы тех или иных предложений ломятся в открытую дверь — или законодатели успевают решить вопрос еще до того, как народ собрал 10 тысяч подписей. Конкретный пример — пока продолжался сбор подписей за запрет чиновникам совмещать оплачиваемые должности в публичных структурах, уже вступили в силу соответствующие законодательные поправки.

Границы закрыть!

Постоянно в manabalss.lv поступают инициативы а–ля "по законам военного времени". Так, предлагается подписаться в поддержку вообще закрытия границы с Россией и Белоруссий. Свои автографы за закрытие границ уже поставили почти 6 тысяч граждан.

Активно жители подписываются за гуманитарные инициативы — уже более 7 тысяч граждан поддержали предложение о выделении государством средств на спасение раненых и бездомных животных.

Латвийцы не скупятся на автографы и под предложениями запретить то или иное решение властей. Так более 8 тысяч подписей собрала инициатива о запрете создания ветряных парков — жители регионов считают, что ветряки вредны для здоровья проживающих вблизи этих устройств.

Народ просит, но власть не реагирует

Сбор подписей по особо важным вопросам продолжается и в случае, если Сейм уже рассмотрел данную важную для всех жителей инициативу, но не принял нужное решение. Так, сейчас все еще можно подписаться под призывом об отмене введенной с 1 января платы за обслуживание рецепта.

К настоящему моменту собрано уже более 24 тысяч подписей! Пока Минздрав не намерен отказываться от этой составляющей новой реформы ценообразования рецептурных медикаментов.

Опыт показывает, что чем ближе выборы, тем больше шансов, что парламентарии дадут "законам от народа" зеленый свет.