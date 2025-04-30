Мирные переговоры Трампа — гротескное издевательство над дипломатией, - Вике-Фрейберга

Переговоры, проводимые президентом США Дональдом Трампом о прекращении начатой Россией войны против Украины, являются гротескным издевательством над дипломатией, заявила в интервью передаче TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, пишет LETA.

Она подвергла резкой критике Трампа и его администрацию, отметив, что этот президент каждый день делает нелогичные и абсурдные заявления, от которых, по её словам, «волосы встают дыбом».

По мнению Вике-Фрейберги, предыдущий президент США Джо Байден сыграл очень важную роль, помогая Украине защищаться от России, однако эти шаги были «слишком медленными и чрезмерно осторожными». В то же время нынешнюю позицию Трампа бывший латвийский президент образно сравнила с поведением разбойника на большой дороге, который вместе со своим партнёром по преступлению — российским диктатором Владимиром Путиным — готов разорвать на куски тело Украины.

«Я не вижу здесь человека, который уважает какие-либо базовые принципы международных отношений, в том числе изложенные в Уставе ООН», — заявила Вике-Фрейберга о президенте США.

Комментируя мирные переговоры, которые ведёт Трамп, она неоднократно подчёркивала, что это — насмешка над дипломатией, особенно потому, что в этом процессе жертва — Украина — фактически вообще не участвует, а переговоры ведёт «агрессор вместе с бывшим союзником жертвы, который теперь решил, что ему интереснее брататься с агрессором».

По словам экс-президента, пытаясь «делать бизнес» с Россией, Трамп разрушил все нормальные связи сотрудничества, существовавшие на Североамериканском континенте.

Вике-Фрейберга выразила обеспокоенность тем, как мир переживёт оставшееся время президентских полномочий Трампа.