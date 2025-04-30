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Мирные переговоры Трампа — гротескное издевательство над дипломатией, - Вике-Фрейберга 7 917

Политика
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Мирные переговоры Трампа — гротескное издевательство над дипломатией, - Вике-Фрейберга
ФОТО: LETA

Переговоры, проводимые президентом США Дональдом Трампом о прекращении начатой Россией войны против Украины, являются гротескным издевательством над дипломатией, заявила в интервью передаче TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, пишет LETA.

Она подвергла резкой критике Трампа и его администрацию, отметив, что этот президент каждый день делает нелогичные и абсурдные заявления, от которых, по её словам, «волосы встают дыбом».

По мнению Вике-Фрейберги, предыдущий президент США Джо Байден сыграл очень важную роль, помогая Украине защищаться от России, однако эти шаги были «слишком медленными и чрезмерно осторожными». В то же время нынешнюю позицию Трампа бывший латвийский президент образно сравнила с поведением разбойника на большой дороге, который вместе со своим партнёром по преступлению — российским диктатором Владимиром Путиным — готов разорвать на куски тело Украины.

«Я не вижу здесь человека, который уважает какие-либо базовые принципы международных отношений, в том числе изложенные в Уставе ООН», — заявила Вике-Фрейберга о президенте США.

Комментируя мирные переговоры, которые ведёт Трамп, она неоднократно подчёркивала, что это — насмешка над дипломатией, особенно потому, что в этом процессе жертва — Украина — фактически вообще не участвует, а переговоры ведёт «агрессор вместе с бывшим союзником жертвы, который теперь решил, что ему интереснее брататься с агрессором».

По словам экс-президента, пытаясь «делать бизнес» с Россией, Трамп разрушил все нормальные связи сотрудничества, существовавшие на Североамериканском континенте.

Вике-Фрейберга выразила обеспокоенность тем, как мир переживёт оставшееся время президентских полномочий Трампа.

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#дональд трамп #вике-фрейберга
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(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го мая

    Раз за разом это недоразумение упускает возможность промолчать. Могла бы и за умную сойти...

    13
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го апреля

    ТЬФУ!

    14
    0
  • IP
    Ivans Pupkins
    30-го апреля

    Канадская Деменция вылезла

    13
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го апреля

    канадская дунька снова поносит ротом

    35
    1
  • lg
    lo gos
    30-го апреля

    канадская вонючка, пускай, место на кладбище вернёт и часы.

    34
    2
  • Д
    Дед
    30-го апреля

    Разорвать отношения, наложить санкции, разрушить памятники, вести политику национализма и русофобии, сжигать людей в Доме профсоюзов вот оказывается, что является истиной дипломатией и демократией. А те люди, которые думают по другому не достойны , даже высказать свое мнение, это же демократия, как понимают ЭТИ люди.

    46
    2
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    30-го апреля

    Мне кажется, уже давно, на законодательном уровне, пора запретить выступать всяким возрастным "бывшим". Испытывать испанский стыд каждый раз когда эта бабка открывает рот, если честно, надоело.

    49
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