Уже более шест лет в Латвии функционирует Служба финансовой разведки (FID) — "независимое, находящееся под надзором Кабинета министров учреждение прямого управления".

Институциональный надзор за ведомством осуществляет МВД. На днях начальник Службы Томс Платацис направил отчет для депутатов Сейма.

Без политического вмешательства

В первых разделах документа отмечается соответствие структуры рекомендациям FATF — межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она куда больше, чем ЕС, — членами являются такие разные государства, как Австралия, Аргентина, Канада и Китай. Со стороны же нашего государства "нужно обеспечить, чтобы учреждение функционировало автономно, без политического вмешательства". Важны "принципы независимости и самостоятельности принятия решений".

Миссией службы является "забота о безопасности государства и финансовой системы". Ее видение — "безопасная для людей и благоденствующая Латвия в миролюбивом мире". Ценности — "человек, смелость, патриотизм, сотрудничество".

И, что самое главное, с 1 апреля 2024 года FID является "компетентным институтом по вопросам исполнения санкций".

В связи с поправками к Закону о санкциях FID наделена полномочиями выпускать административные акты в отношении применения санкций, а также затребовать и получать необходимую информацию от любого лица.

Ибо враг не дремлет: "Лица, совершающие преступные деяния, ищут различные способы использовать мировые финансовые рынки". "Глобализация, свободный поток капитала и технологическое развитие, несмотря на преимущества, которые они предоставляют, в то же время создают новые возможности для легализации доходов, полученных преступным путем".

В прошлом году Служба финансовой разведки получила от различных юридических лиц 5501 сообщение о подозрительных сделках (что на 10% меньше, чем годом ранее), и 95 518 "пороговых декларациях" (на 6% больше).

Уменьшение сомнительных операций объясняется продолжающимся процессом ликвидации кредитных учреждений, начатого пресловутым капитальным ремонтом финансовой системы. К тому же Служба "активно работает, чтобы улучшить качество сообщений и способствовать единому пониманию сути подозрительных сделок".

Несмотря на продолжающуюся войну, санкции и соответственно попытки их обхода в ЛР ныне подозрительных операций фиксируется даже меньше, чем в спокойном 2018 году, когда, собственно, начались те самые ремонтные работы по финансовой части. А принятия решения о прекращении сделки было всего 151 случай — по сравнению с 222 в 2018 году и 1037 в 2022 году. Соответственно можно говорить и об определенном смягчении административных мер.

Когда можно платить и через санкции

В частности, с 1 января 2025 года вступило в силу решение службы "Об определении разрешенных платежей".

"Целью является обеспечить, чтобы под воздействием направленных против России и Беларуси международных санкций не пострадали лица, против которых санкции не направлены, и получение соответственных платежей от подверженных санкциям лиц имеет объективное правовое основание и необходимость".

FID позволила санкционированным персонам проводить платежи, связанные с удовлетворением их основных надобностей или обеспечением расходов по основной хозяйственной деятельности. Наряду с этим подверженным ограничениям лицам и присяжным судебным исполнителям вменяется в обязанность раз в квартал предоставлять службе отчеты о данных платежах.

Для нефинансового сектора FID ввела "облегченный порядок подачи сообщений", в которых участники рынка могут извещать о возможных подозрительных операциях. Таковых инициативных юрлиц нашлось 75.

Вообще же, чтобы провести анализ подозрительной операции, финразведчики тратят примерно 40 дней с момента получения сообщения. Сам же административный процесс против нарушителей длится около недели и, как правило, заканчивается арестом средств. Хотя в прошлом году было заморожено всего 49,72 миллиона евро — сравним с пиком 2020 года, когда данные средства исчислялись 429,41 миллиона.

Как бизнесмены становятся преступниками

Самым распространенным правонарушением в компетенции FID по–прежнему остается неуплата налога. Для осуществления подобных схем используются "фактически не ведущие хозяйственную деятельность зарегистрированные в государствах–участниках ЕС юридические лица".

Работает это так: латвийская фирма декларирует фактически не производившиеся (фиктивные) сделки с иностранцами, проводит по ним платежи, создавая тем самым не связанную с реальной экономикой прибыль, распределяя ее и уклоняясь таким образом от фискалов, легализуя средства, нажитые преступным путем. Последними в данном случае являются невыплаченные в бюджет налоги — даже если юрлица не занимались торговлей людьми, наркотиками и оружием.

"Как распространенная типология констатирован также переход предприятий, ликвидируя юридическое лицо с налоговыми долгами и перенося их работников и активы в новое юридическое лицо, продолжая прежде проводимую хозяйственную деятельность".

Что касается обхода санкций, то FID в основном отмечает экспорт в РФ запрещенных товаров — "в таможенных декларациях указывая несоответствующий код КН (комбинированной номенклатуры), на который санкции не относятся, или проводя экспорт через третьи государства, которые санкции не установили". Кроме того, идентифицировано существенно больше случаев, когда в отношении российских юридических лиц оказывались "запрещенные услуги".

"А также когда физические лица были задействованы юридическим лицом, находящимся в собственности или под контролем подчиненного санкциям физического лица, и, выполняя рабочие обязанности, делали доступным для субъекта санкций хозяйственные ресурсы".

Последнюю сложную формулировку скорее всего и применяют в настоящее время в отношении более десятка латвийских журналистов, сотрудничавших с медийным ресурсом, руководителем коего является "санкционированный" господин Киселев.

Охота на еврофонды

FID указывал выше, что широко распространенные финансовые технологии зачастую идут рука об руку и криминалом. Вот и результат: "Как возрастающую тенденцию легализации доходов, полученных преступных путем, нужно указать роль зарегистрированных за границей предприятий электронных платежей".

Многие случаи подобного рода были зафиксированы с платежными системами из Литвы, Соединенного Королевства, Бельгии. Более того, через сей небанковский сектор ведут свои денежные проводки представители преступного сообщества.

В прошлом году финразведчики идентифицировали попытки выманить и присвоить средства государства и структурных фондов Евросоюза. "Средства получались, предоставляя ложные сведения и документы об участниках, проектах, партнерах сотрудничества. Полученные таким мошенническим путем средства легализовались с помощью фиктивных посредников или фиктивных сделок".

В прошлом году 99% замороженных Службой финансовой разведки средств касались юридических лиц. Можно ли считать, что обычным людям нечего опасаться? Так или иначе в наше непростое время в денежной сфере надо держать ухо востро…