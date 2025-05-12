Минблаг хочет сильно повысить пособия по рождению и уходу за ребенком 2 773

Политика
Дата публикации: 12.05.2025
LETA
Изображение к статье: Минблаг хочет сильно повысить пособия по рождению и уходу за ребенком
ФОТО: pixabay

Министерство благосостояния в следующем году в первую очередь предложит повысить пособия по рождению и уходу за ребенком, а также поддержку приемным семьям, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Пособие по уходу за ребенком Минблаг предложит привязать к среднему медианному доходу, увеличив его в следующем году со 171 евро до 420 евро, что составляет 50% медианного дохода. Это позволит и дальше увеличивать пособие в соответствии со средним доходом по стране.

Министр отметил, что есть много пособий, которые не пересматривались уже 20 лет, например, пособие по уходу вне семьи, и Минблаг предложит увеличить его на 30%. Также необходимо обеспечить достаточную поддержку специализированным приемным семьям, и она также будет привязана к медианному доходу, чтобы ее можно было ежегодно индексировать.

На эти цели потребуется 85 млн евро, из них 70 млн евро необходимо для увеличения пособия по уходу за ребенком, сообщил министр.

Однако источники финансирования Узулниекс назвать не мог, признав, что в бюджете Минблага таких средств нет.

Узулниекс напомнил, что до 16 мая министерства должны подать решения по улучшению демографической ситуации, и Минблаг уже определил цели в своей сфере по решению жилищных вопросов и пособиям.

#детские пособия #Рейнис Узулниекс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
