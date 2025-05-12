Объединение против: что бы это значило? Неожиданное решение мэра Риги и его последствия

Практически все последние два десятилетия отдельные политические силы в преддверии выборов рисуют красные линии - то есть объявляют, с кем они ни при каких обстоятельствах за один стол не сядут или точнее - с кем не будут делить власть. Правда, чаще всего такие красные линии или дружбу против политики используют перед парламентскими выборами. Так или иначе, но партия "Прогрессивные", напомним, на минувшей неделе решила напомнить о себе и призвала "Новое Единство" и Национальное объединение подписать меморандум, в котором эти три партии возьмут на себя обязательство… не сотрудничать при создании коалиции в Рижской думе после выборов с партией Шлесерса «Латвия на первом месте».

"Предстоящие выборы - это выбор между развитием Риги как европейского города и возвращением к власти прокремлевских сил, которые поведут латвийскую столицу в восточном направлении. Я считаю, что рижане уже сейчас должны знать, какие партии готовы сотрудничать с Шлесерсом, а какие никогда этого делать не станут", - подчеркнул кандидат "Прогрессивных" в мэры Риги Виестурс Клейнбергс.

Реакцию Национального объединения не трудно было предугадать - в этой партии политических самоубийц нет и подписывать какое-либо соглашение с идеологически совершенно чуждой партией националисты не будут. Ни при каких обстоятельствах.

Ожидалось, что также поступит и "Новое Единство": зачем этой партии априори сужать себе возможности для маневра? Особенно, если у нынешнего мэра Риги Кирсиса и Ко есть стремление во что бы то ни стало удержать власть в городе - хотя бы остаться в правящей коалиции. Однако, видимо, Кирсис настолько не уверен в том, что "Новое Единство" вообще преодолеет пять процентов, что он решил... принять предложение "прогрессивных".

Что это значит? Это значит, что после выборов "Прогрессивные" и "Новое Единство" сразу же исключают себя из переговоров с вероятным фаворитом грядущих выборов. Конечно, все покажут выборы 7-го июня, но если мы обратимся к последнему опросу общественного мнения, то если бы выборы в Рижскую думу проходили бы в апреле, то партия "Прогрессивные" могла бы получить 8,2% голосов избирателей, а "Новое Единство" - 6,2%. Справедливости ради заметим, что это без учета голосов неопределившихся, которых по прежнему весьма много - 30%. Но даже с учетом их, едва ли "Новому Единству" вместе с "прогрессивными" и даже Национальным объединением (7%) на троих хватит депутатских голосов, чтобы "захватить" власть в новой столичной думе. Таким образом, подписание меморандума против Шлесерса и других условно русскоязычных сил эти две партии сделали серьезную заявку на то, чтобы оказаться в оппозиции.

Вообще это печально, когда и муниципальных выборах пытаются рисовать красные линии и говорить, как это написал Кирсис в своем письме, о неких нелояльных стране силах. В Рижской думе никакие идеологические вопросы не решаются - самоуправление занимается вопросами водопровода, канализации, дорог, социальными и жилищными проблемами. Что же касается памятников, то их уже нынешняя коалиция снесла и с улицами тоже "разобралась", переименовав с десяток столичных улиц и проспектов. Так что, новая дума сможет, наконец, заняться делом...