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Премьер-министр посетит церемонию инаугурации папы Льва XIV 2 372

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
LETA
Премьер-министр посетит церемонию инаугурации папы Льва XIV
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье, 18 мая, примет участие в церемонии инаугурации нового папы римского Льва XIV в Ватикане, свидетельствует ее повестка дня.

Инаугурационная месса Льва XIV пройдет на площади Святого Петра в Ватикане.

Ожидается, что в мероприятии примут участие многие мировые лидеры.

Первая общая аудиенция Льва состоится в среду 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии - самыми высокопоставленными чиновниками Ватикана.

Как сообщалось, 8 мая конклав католической церкви избрал кардинала Робера Прево новым папой, который при вступлении в должность примет имя Льва XIV. Папа Франциск, ставший понтификом в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

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#папа римский #эвика силиня
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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го мая

    Онлайн наверное. Сейчас у Латвии все онлайн.

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Ну как же без её участия, да ещё и за народные деньги!

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