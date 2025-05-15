Премьер-министр посетит церемонию инаугурации папы Льва XIV

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье, 18 мая, примет участие в церемонии инаугурации нового папы римского Льва XIV в Ватикане, свидетельствует ее повестка дня.

Инаугурационная месса Льва XIV пройдет на площади Святого Петра в Ватикане.

Ожидается, что в мероприятии примут участие многие мировые лидеры.

Первая общая аудиенция Льва состоится в среду 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии - самыми высокопоставленными чиновниками Ватикана.

Как сообщалось, 8 мая конклав католической церкви избрал кардинала Робера Прево новым папой, который при вступлении в должность примет имя Льва XIV. Папа Франциск, ставший понтификом в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.