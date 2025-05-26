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Депутаты Сейма нашли кандидата на должность члена СОЭСМИ 0 511

Политика
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Депутаты Сейма нашли кандидата на должность члена СОЭСМИ

Депутаты парламентской коалиции договорились выдвинуть на должность члена правления Совета общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) кандидатуру бывшего руководителя Латвийского радио Уны Клапкалне.

Как сообщил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, Клапкалне пользуется поддержкой депутатов коалиции, но пока неизвестно, когда Сейм примет решение о ее утверждении. Вероятно, это произойдет до конца весенней сессии.

Как сообщалось, депутаты Сейма могут выдвигать кандидатов на должность члена СОЭСМИ до 26 мая.

В совет входят три члена, которые утверждаются Сеймом. Одного члена СОЭСМИ выдвигает президент, одного - совет по реализации меморандума о сотрудничестве между негосударственными организациями и Кабинетом министров, одного - Сейм. Кандидатов на эту должность могут выдвинуть не менее десяти депутатов Сейма.

Президент Эдгар Ринкевич ранее выдвинул в совет кандидатуру Саниты Уплеи-Егермане.

Члены СОЭСМИ избираются на четыре года, и полномочия нынешнего совета истекают в августе этого года.

В настоящее время председателем совета является Янис Сикснис, а членами - Уплея-Егермане и Янис Эглитис.

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#кадры #электронные сми #совет по электронным сми
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