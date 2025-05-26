Депутаты Сейма нашли кандидата на должность члена СОЭСМИ

Как сообщил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, Клапкалне пользуется поддержкой депутатов коалиции, но пока неизвестно, когда Сейм примет решение о ее утверждении. Вероятно, это произойдет до конца весенней сессии.

Как сообщалось, депутаты Сейма могут выдвигать кандидатов на должность члена СОЭСМИ до 26 мая.

В совет входят три члена, которые утверждаются Сеймом. Одного члена СОЭСМИ выдвигает президент, одного - совет по реализации меморандума о сотрудничестве между негосударственными организациями и Кабинетом министров, одного - Сейм. Кандидатов на эту должность могут выдвинуть не менее десяти депутатов Сейма.

Президент Эдгар Ринкевич ранее выдвинул в совет кандидатуру Саниты Уплеи-Егермане.

Члены СОЭСМИ избираются на четыре года, и полномочия нынешнего совета истекают в августе этого года.

В настоящее время председателем совета является Янис Сикснис, а членами - Уплея-Егермане и Янис Эглитис.