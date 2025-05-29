В закон о налоге с микропредприятий внесены важные поправки

Сегодня депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к Закону о налоге с микропредприятий, согласно которым режим микропредприятия можно будет применять и к тем лицам, которые зарегистрированы в регистре плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) Службы государственных доходов (СГД), если они получают услуги от иностранных плательщиков НДС или осуществляют закупки товаров на территории ЕС, пишет ЛЕТА.

Поправки были рассмотрены в срочном порядке.

В настоящее время, согласно закону, микропредприятием считается индивидуальный коммерсант, индивидуальное предприятие, крестьянское или рыбацкое хозяйство, а также физическое лицо, зарегистрированное в СГД как осуществляющее хозяйственную деятельность, при условии, что эти лица не зарегистрированы как плательщики НДС.

Для того чтобы лицо могло выбрать режим налога с микропредприятий, его предполагаемый оборот не должен превышать порог регистрации в качестве плательщика НДС, и оно не планирует становиться плательщиком НДС до достижения этого порога.

Если же микропредприятие становится или должно стать плательщиком НДС согласно Закону о НДС, оно теряет статус плательщика налога с микропредприятий с начала следующего налогового периода.

Сейм 12 декабря 2024 года принял поправки к Закону о НДС, предусматривающие, что с 1 июля 2025 года будет введён особый порядок регистрации в регистре плательщиков НДС для налогоплательщиков, получающих услуги от иностранных плательщиков НДС или осуществляющих закупки товаров в пределах ЕС.

Эти поправки предусматривают, что малые и средние предприятия, не достигшие порога регистрации по НДС, смогут получить НДС-номер со специальной отметкой, который будет использоваться исключительно для уплаты НДС за полученные услуги от иностранных плательщиков НДС или за внутрисоюзные закупки.

Таким образом, у этих налогоплательщиков не будет обязательства уплачивать НДС за облагаемые операции на внутреннем рынке до момента регистрации в общем порядке. Также они не будут обязаны подавать декларацию по НДС за налоговый период.

НДС за полученные услуги и покупки в ЕС будет необходимо уплачивать, подавая специальное уведомление об уплате НДС. Также зарегистрированные в особом порядке плательщики НДС будут освобождены от обязанности выставлять счёт-фактуру с НДС за свои сделки.

Соответственно, в закон внесены положения, согласно которым режим микропредприятия можно будет применять и к тем лицам, которые зарегистрированы как плательщики НДС по этому специальному порядку.

Тем плательщикам, которые зарегистрируются по особой схеме и выберут упрощённый порядок расчёта и уплаты налога с микропредприятий, придётся самостоятельно подавать уведомление об уплате НДС и уплачивать его — упрощённый режим не будет предусматривать автоматическое удержание НДС и подготовку уведомлений.