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Депутаты Сейма открыли медицинский центр в селе Степковка Николаевской области 0 570

Политика
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Депутаты Сейма открыли медицинский центр в селе Степковка Николаевской области
ФОТО: LETA

Делегация депутатов Сейма открыла модульный центр первичной медицинской помощи в селе Степковка Николаевской области Украины, сообщили в пресс-службе Сейма.

Центр был создан в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Всемирной организацией здравоохранения на выделенные Латвией 200 000 евро.

Как сообщили в Сейме, медицинский центр отвечает всем современным стандартам и будет оказывать амбулаторные услуги местному населению. Одновременно в нем смогут работать три врача, которые будут проводить до 30 консультаций в день.

По всей Украине, особенно в прифронтовых районах, создано более 30 подобных модульных медицинских центров. При изменении ситуации на фронте такие учреждения контейнерного типа могут быть в кратчайшие сроки перемещены в более безопасные места.

Центр может работать автономно, поскольку оснащен резервным электрогенератором, резервуаром для воды и септиком.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 2300 случаев нападения на медицинские учреждения - инфраструктуру, медицинский транспорт, медиков и пациентов. В результате этих нападений погибло более 200 человек, а более 700 получили ранения.

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#гуманитарная помощь #латвия-украина
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