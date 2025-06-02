СГБ не выявила прямых попыток России повлиять на выборы самоуправлений

Служба государственной безопасности (СГБ) не выявила прямых систематических попыток России или других враждебных по отношению к Латвии стран повлиять на результаты муниципальных выборов в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты, сообщили в службе.

Также в распоряжение СГБ до сих пор не попадала информация о конкретных планах жителей Латвии или иностранных граждан организовать во время выборов какие-либо провокации, чтобы повлиять на выбор избирателей, однако, по оценке СГБ, исключать их нельзя.

В предвыборный период СГБ усиленно следит за происходящим в информационной сфере и обществе, чтобы своевременно выявлять и пресекать попытки незаконного влияния на ход выборов и их результаты.

Во время выборов в сотрудничестве с Государственной полицией и другими государственными и муниципальными учреждениями СГБ будет осуществлять усиленные меры безопасности.

В компетенцию службы входит выявление и предотвращение различных угроз проведению выборов демократическим и честным путем, например, попыток подкупа избирателей.

По оценке СГБ, наибольшие риски в период выборов связаны с информационным влиянием России. Для прямого или косвенного влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия в информационном пространстве Латвии может усилить дезинформацию о партиях и кандидатах в депутаты, выступающих против российской агрессии и поддерживающих Украину.

В предвыборный период СГБ получила информацию об отдельных возможных попытках противоправного воздействия на избирателей, в том числе попытках подкупа. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась, но служба еще продолжает проверку отдельных случаев.

СГБ призывает жителей сообщать, если им обещают заплатить или предлагают другие материальные или нематериальные блага за голос, или оказывается иное противоправное влияние на их свободный выбор, например, угрозами или насилием.

Информацию о возможных нарушениях следует отправлять на адрес электронной почты velesanas@vdd.gov.lv или обращаться по круглосуточному номеру телефона 67208964. СГБ гарантирует полную конфиденциальность.

Сообщать о неразрешенной агитации в день выборов самоуправлений, 7 июня, или за день до выборов следует Госполиции по круглосуточному телефону 112 или на адрес vpdd@vp.gov.lv.

В указанные дни запрещена любая предвыборная агитация, например, распространение листовок в пользу партий или кандидатов в депутаты, а также агитация у участков. Жителей призывают информировать Госполицию и о своевременно не снятой предвыборной рекламе. Также в Госполицию нужно обращаться в случае нарушений общественного порядка на избирательных участках или в их окрестностях.

О размещенной в интернете, печатных изданиях или публичных местах скрытой предвыборной агитации, то есть политической рекламе без указания о ее оплате, жителей призывают сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по телефону 80002070, в мобильном приложении "Ziņo KNAB!" или на электронный адрес pasts@knab.gov.lv.