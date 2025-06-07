Baltijas balss logotype

Появились первые результаты выборов в Риге — в думу проходят Шлесерс, националисты и еще пять партий 1 5478

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Появились первые результаты выборов в Риге — в думу проходят Шлесерс, националисты и еще пять партий

Центризбирком опубликовал первые данные по голосованию в Риге. Они заметно отличаются от данных экзит-пула.

Лидируют "Латвия на первом месте" (14 мест в Рижской думе) и Нацобъединение (12 мест).

По 9 мест получают "Новое Единство" и "Прогрессивные". 8 - "Суверенная власть".

Еще по 4 места получили "Объединённый список" и "Развитию Латвии".

В думу пока не проходят «Согласие» (4,2%) и «Стабильности!» (3,8%).

Впрочем, все еще может измениться – подсчитано всего 0,1% голосов. А именно обработаны результаты одного участка в Иманте, в 69-й основной школе. Всего таких участков в Риге 164.

Кстати, результаты голосования провисели недолго – посвященный выборам сайт ЦИК отключился.

3254.png

ДОПОЛНЕНО: После подсчета данных голосования с 6-ти участков в думу проходит "Стабильности!" (4 места) и вылетает "Развитию Латвии".

Читайте нас также:
#выборы
2
0
0
19
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    7-го июня

    Когда сайт включится,то результаты будут совсем другими ..))) Прогрессивные...У нас будет весёлый ,радужный, город. И заформаченное НО и кто то ещё ,кто войдёт с ними в коалицию .Хотя что там говорить-они уже давно опущенные.

    73
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 262
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 266
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 202
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 9
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 16
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 12
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 22
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 25
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 33
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 9
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 16
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео