Появились первые результаты выборов в Риге — в думу проходят Шлесерс, националисты и еще пять партий

Центризбирком опубликовал первые данные по голосованию в Риге. Они заметно отличаются от данных экзит-пула .

Лидируют "Латвия на первом месте" (14 мест в Рижской думе) и Нацобъединение (12 мест).

По 9 мест получают "Новое Единство" и "Прогрессивные". 8 - "Суверенная власть".

Еще по 4 места получили "Объединённый список" и "Развитию Латвии".

В думу пока не проходят «Согласие» (4,2%) и «Стабильности!» (3,8%).

Впрочем, все еще может измениться – подсчитано всего 0,1% голосов. А именно обработаны результаты одного участка в Иманте, в 69-й основной школе. Всего таких участков в Риге 164.

Кстати, результаты голосования провисели недолго – посвященный выборам сайт ЦИК отключился.

ДОПОЛНЕНО: После подсчета данных голосования с 6-ти участков в думу проходит "Стабильности!" (4 места) и вылетает "Развитию Латвии".