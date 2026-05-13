«Мир»? - Силиня предложила «Прогрессивным» продолжать сотрудничество 0 121

Политика
Дата публикации: 13.05.2026
LETA
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
ФОТО: LETA

Не смотря на увольнение ею министра обороны от этой партии, премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") предложила "Прогрессивным" продолжать сотрудничество в правящей коалиции. Об этом глава правительства заявила в среду после встречи с представителями партии.

Силиня отметила, что "Прогрессивные" во время переговоров не сообщили, каким будет их решение о дальнейшем сотрудничестве, поскольку хотят еще посовещаться. Премьер выступила с предложением о том, что выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны Райвис Мелнис мог бы стать кандидатом, выдвинутым всей коалицией.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством. "Прогрессивные" предложили премьеру встретиться, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях.

Сегодня состоялась встреча "Прогрессивных" с премьером и выдвинутым ею кандидатом на пост министра Мелнисом.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли.

В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.

#увольнение #коалиция #переговоры #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
